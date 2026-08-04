L’Igualada Rock City anuncia el cartell per a la seva 12a edició
Def Con Dos, Lucifer, Deaf Devils i Indar actuaran el 22 d’agost a l’Amfiteatre de Les Comes en un festival gratuït que consolida Igualada com una cita imprescindible del rock
Regió7
El cartell per la 12a edició de l'Igualada Rock City (IRC) ja té els seus protagonistes, enguany està format per DEF CON DOS, LUCIFER, DEAF DEVILS i INDAR. El festival, organitzat per l'Associació Rock City amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Igualada, se celebrarà el dissabte 22 d'agost a l'Amfiteatre de Les Comes d'Igualada.
Després de la magnífica acollida de les edicions anteriors amb bandes com Angelus Apatrida, Bala, Quireboys, La Perra Blanco, Crisix, Toundra, Tyla’s Dogs d’Amour, Hamlet, La Banda Trapera del Río, The Electric Alley, Ktulu, Los Mambo Jambo, Crim, The Wizards, Medalla, Los Tiki Phantoms, The Lizards, Afraid to Speak in Public, The Capaces o LGP Sangtraït, l’IRC ’26 presenta un atractiu cartell que inclou bandes de diferents estils dins l’ampli ventall de la música Rock.
Els protagonistes
- DEF CON DOS: Van revolucionar l’escena musical nacional dels 90's amb la seva original fusiód’estils que van del rap al metal passant pel punk rock i el hardcore. Amb un so i una actitud que els emparenta amb bandes com Beastie Boys, Rage Against the Machine, Run DMC o Public Enemy, i liderats per César Strawberry i J. Al-Andalus, vindran a celebrar el 30 aniversari del magnífic disc “Alzheimer”.
- LUCIFER: Des d’Estocolm arriben LUCIFER l’Igualada Rock City '26 per oferir-nos la seva irresistible proposta de música fosca, melodies addictives i estètica glamurosa. Com si Black Sabbath es fusionessin amb The Beatles. Com si Abba s’haguessin passat l’ocultisme i al heavy metal. La cerimònia de Johanna Platow i les seves còmplices no deixarà a ningú indiferent.
- DEAF DEVILS: Descarats, joves i carregats d’actitud. Són valencians i supuren punk rock. Recorden a totes aquelles genials bandes escandinaves: Hellacopters, Gluecifer, Turbonegro, Backyard Babies... I també als pioners: The Stooges, MC5, Dictators, Dead Boys, The Damned... Amb una imatge inspirada en La Naranja Mecánica, l’energia i la urgència de la música de DEAF DEVILS devastarà l’Igualada Rock City '26.
- INDAR: La nova sensació del metal modern i progressiu nacional. INDAR transgredeixen modes i tendències actuals per crear sonoritats que beuen de referents del gènere com Opeth, Gojira, Tool, Alcest, Deafheaven i Jinjer. Black i post metal progressiu on les veus guturals i la contundència donen pas a la calma melòdica i les atmosferes més etèries i delicades.
El dissabte 22 d’agost el festival Igualada Rock City tornarà a tenyir Igualada de metal, punk rock, hip hop, rock alternatiu i classic rock. Un esdeveniment imprescindible per seguidors d’aquests estils i de la música en directe. L’entrada serà gratuïta.
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