Una setmana per gaudir: arriba la Festa Major dels Prats de Rei 2026
La programació combina actes tradicionals, música en directe, gastronomia, activitats esportives i propostes familiars del 10 al 16 d'agost
Regió7
Els Prats de Rei es prepara per celebrar una nova edició de la Festa Major, que tindrà lloc del 10 al 16 d'agost amb una programació variada adreçada a tots els públics. Durant tota la setmana, el municipi s'omplirà d'activitats culturals, música, tradicions populars, propostes familiars i espais de trobada per convidar veïns i visitants a gaudir de la festa.
La festa començarà dilluns 10 d'agost amb un Taller de Sardanes, una proposta per apropar aquesta tradició catalana a tothom i donar el tret de sortida a una setmana carregada d'actes.
La programació continuarà dimarts 11 d'agost amb una nova edició de la King's League 2026, seguida d'una Piscina Nocturna, una activitat ideal per combatre la calor estiuenca i gaudir d'una nit diferent.
Dimecres 12 d'agost, el protagonisme serà per la gastronomia i la música marinera amb una Sardinada i rom cremat, seguida del concert d'Havaneres amb La Mar Salada, una de les cites més tradicionals de la Festa Major.
La jornada de dijous 13 d'agost concentrarà alguns dels actes més emblemàtics de la festa amb el campionat de Bitlles Catalanes, el Pregó de Festa Major, a càrrec de Ramon Costa; una nova edició de l'Escala en Hi-fi i la nit de música amb DJ Nuncarguense i DJ Polesdo, que allargaran la festa fins a la matinada. Durant la tarda de dijous hi haurà servei de creptruck.
El programa continuarà divendres 14 d'agost amb una jornada dedicada especialment a les famílies. Durant el dia hi haurà sardanes amb la Cobla Agramunt, un vermut musical amb Les Vàndals, l'exposició del concurs de fotografia, on també s'oferirà coca amb xocolata, un espectacle infantil de la Cia Filigranes i el tradicional ball llarg amb Vives Veus.
Dissabte 15 d'agost arribarà una de les jornades més multitudinàries amb la cercavila, l'espai gastronòmic organitzat pels Folls i una gran nit de concerts, que comptarà amb les actuacions de Pasquals i els Desnatats, The Jirous i la sessió final de DJ Charly B b2b Nàtura. Durant la nit també hi haurà Punt Lila, amb el suport de la Diputació de Barcelona, per promoure unes festes lliures de violències masclistes.
La Festa Major es clourà diumenge 16 d'agost amb una jornada pensada perquè els més petits siguin els protagonistes. El matí comptarà amb inflables terrestres, a la tarda hi haurà inflables a la Piscina Municipal, una Festa de l'Escuma i, per acabar, la tradicional botifarrada popular, organitzada per l'ADF Els Prats de Rei.
A més, durant la Festa Major, a les tardes i vespres hi haurà servei de bar amb Flor de la Segarra.
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