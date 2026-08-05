Aparcar a les zones blaves d'Igualada serà gratuït tot l'agost
La regulació de l'estacionament quedarà suspesa fins a l'1 de setembre, inclòs el control horari de les zones taronges
Regió7
Durant tot el mes d’agost, les zones blaves d’estacionament regulat de la ciutat d’Igualada seran gratuïtes. El pagament de les zones blaves es tornarà a activar a partir del dimarts 1 de setembre, quan el servei recuperarà el seu funcionament habitual i els horaris establerts.
Cal recordar també que les zones taronges, que habitualment són gratuïtes, però limiten el temps màxim d’estacionament a una hora i mitja per afavorir la rotació de vehicles, també deixaran de funcionar durant tot el mes d’agost. Per tant, durant aquest període no hi haurà ni pagament a les zones blaves ni limitació horària a les zones taronges.
Amb aquesta mesura, l’Ajuntament facilita l’estacionament durant els mesos d’estiu, coincidint amb una menor demanda d’aparcament i una reducció de l’activitat comercial i administrativa a la ciutat.
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