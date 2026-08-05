Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Museu del BarrocCentre Sanitari del SolsonèsEl retaule del flautistaGasolinera carretera de CardonaNaufragi a les BalearsHerències
instagramlinkedin

Aparcar a les zones blaves d'Igualada serà gratuït tot l'agost

La regulació de l'estacionament quedarà suspesa fins a l'1 de setembre, inclòs el control horari de les zones taronges

Les zones blaves d’Igualada, gratuïtes durant tot el mes d’agost

Les zones blaves d’Igualada, gratuïtes durant tot el mes d’agost / Ajuntament d'Igualada

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Igualada

Durant tot el mes d’agost, les zones blaves d’estacionament regulat de la ciutat d’Igualada seran gratuïtes. El pagament de les zones blaves es tornarà a activar a partir del dimarts 1 de setembre, quan el servei recuperarà el seu funcionament habitual i els horaris establerts.

Cal recordar també que les zones taronges, que habitualment són gratuïtes, però limiten el temps màxim d’estacionament a una hora i mitja per afavorir la rotació de vehicles, també deixaran de funcionar durant tot el mes d’agost. Per tant, durant aquest període no hi haurà ni pagament a les zones blaves ni limitació horària a les zones taronges.

Notícies relacionades

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament facilita l’estacionament durant els mesos d’estiu, coincidint amb una menor demanda d’aparcament i una reducció de l’activitat comercial i administrativa a la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
  3. La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
  4. Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
  5. La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
  6. Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix
  7. Carlos Llull, tècnic de climatització: «Recorda això quan algú et digui ‘apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim’»
  8. Junts per Manresa veu 'gravíssim' que Generalitat i Ajuntament paguin 600.000 euros per un bloc okupat

Aparcar a les zones blaves d'Igualada serà gratuït tot l'agost

Aparcar a les zones blaves d'Igualada serà gratuït tot l'agost

Capvespres d'estiu amb gust de Solsonès entre castells i rouredes

Capvespres d'estiu amb gust de Solsonès entre castells i rouredes

Accident en una atracció de fira a la festa major de Tona: nou ferits, vuit d'ells menors d'edat

Accident en una atracció de fira a la festa major de Tona: nou ferits, vuit d'ells menors d'edat

Sant Fruitós posa al dia la pista de joc del pavelló

Sant Fruitós posa al dia la pista de joc del pavelló

Primera víctima mortal per la febre del virus del Nil a Sevilla des de 2024

Primera víctima mortal per la febre del virus del Nil a Sevilla des de 2024

L'Escola Agrària del Solsonès plora la mort del professor Pau Vericat, peça clau del centre durant una dècada

L'Escola Agrària del Solsonès plora la mort del professor Pau Vericat, peça clau del centre durant una dècada

Mor el guitarrista flamenc Pepe Habichuela

Mor el guitarrista flamenc Pepe Habichuela

L’Alta Cerdanya converteix el paisatge en una experiència virtual en 3D per planificar les visites

L’Alta Cerdanya converteix el paisatge en una experiència virtual en 3D per planificar les visites
Tracking Pixel Contents