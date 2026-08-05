Una trentena d'empreses participen en una trobada de l’Associació del Polígon Les Comes d’Igualada
La cita té l'objectiu de generar noves oportunitats de negoci i reforçar els vincles entre el teixit empresarial
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Regió7
Manresa
L'Associació Empresarial del Polígon Industrial Les Comes (AEPIC) va celebrar la 4a Trobada de Socis, una iniciativa que s'ha consolidat com un espai de relació entre les empreses associades amb l'objectiu de fomentar el coneixement mutu, generar noves oportunitats de negoci i reforçar els vincles entre el teixit empresarial del polígon.
La trobada va tenir lloc als jardins de l'empresa Blautec i va reunir una trentena d'empreses associades. També es va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament d'Igualada.
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