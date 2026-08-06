La Coll@nada omplirà Igualada d'activitats familiars i populars durant la Festa Major
La Festa Major Alternativa oferirà una setmana d'activitats per a totes les edats, amb jocs, cultura popular, tallers i propostes comunitàries als carrers de la ciutat
Regió7
La Festa Major Alternativa d'Igualada, la Coll@nada, ofereix una vintena d'activitats. Del 17 al 23 d'agost, els carrers de la ciutat s'omplen amb una programació familiar, participativa i oberta a tothom durant la setmana gran de la ciutat, més enllà de les activitats nocturnes.
Des de l'associació expliquen que "una part important dels esforços es destinen a impulsar activitats diürnes pensades per a tots els públics, amb la voluntat d'oferir una festa diversa, inclusiva i arrelada al teixit associatiu de la ciutat. La programació promou espais de convivència on el joc, la cultura popular i la participació siguin els protagonistes".
La programació començarà dilluns 17 d'agost amb la tabalada itinerant de Protons Percussió, que recorrerà els carrers des de Cal Font fins a la plaça Pius XII per anunciar l'inici de la Festa Major Alternativa. Tot seguit, la mateixa plaça acollirà el pregó «Després... Igualada!», un espectacle en clau d'humor que donarà oficialment el tret de sortida a la setmana festiva.
Dimarts 18 serà el torn de la Coll@nadeta, organitzada per l'AE Torxa, que convertirà la plaça Pius XII en un espai de joc amb manualitats, circuits, activitats de moviment i propostes perquè els més petits desenvolupin la creativitat i gaudeixin de la festa en família.
La jornada de dimecres 19 reunirà algunes de les activitats més participatives del programa. El Casal Popular El Foment acollirà una nova edició del torneig de botifarra, mentre que la plaça Pius XII serà l'escenari del tir a la faixa, una prova de punteria inspirada en la cultura castellera organitzada pels Moixiganguers, i del torneig de la granota, impulsat per Latidos Colombianos, que recupera aquest tradicional joc d'habilitat.
Les activitats familiars continuaran dijous 20 amb una nova edició de la Coll@nadeta, aquesta vegada a càrrec de la Coral Els Verdums. A la tarda, Per la Conca i Anoia pel Clima proposaran la Coll@nadeta Ambiental, una gimcana que convida a descobrir la natura de l'entorn mentre els participants ajuden simbòlicament a recuperar l'ombra de l'arbre de la plaça Pius XII. La jornada es tancarà amb la quarta edició del popular Torneig de Pedra, Paper i Tisores, una competició oberta a totes les edats que ja s'ha consolidat dins la programació.
Divendres 21 serà una de les jornades amb més activitats. Al matí, les famílies podran participar en el taller «Construïm el nostre joc!», on crearan un joc de taula amb fang. Al migdia, el Casal Popular El Foment acollirà un vermut popular amb torneig de bitlles. A la tarda, la Ronda del Rec serà l'escenari dels Jocs Bèsties, amb proves d'habilitat, aigua, fang i obstacles per a totes les edats, i de la tradicional Cursa de la Síndria. Paral·lelament, la plaça Pius XII acollirà el mercat d'intercanvi de roba, abans que el dia acabi amb el concurs de truita de patates.
La programació continuarà dissabte 22 amb La Plaça Petita, un espai de jocs d'aigua destinat als infants de 0 a 5 anys perquè puguin refrescar-se i gaudir de la festa. Al migdia, la Rambla Sant Isidre tornarà a reunir colles i participants amb el Fes-ta el dinar!, una proposta perquè cadascú prepari el seu àpat i el comparteixi en un gran dinar popular.
Finalment, diumenge 23 arribarà un dels actes més esperats de la Festa Major Alternativa: la Baixada d'Andròmines, amb sortida des del barri de l'Escorxador. Equips formats per entre dues i cinc persones baixaran pel recorregut amb vehicles sense motor construïts per ells mateixos, en una prova que premia la creativitat, l'enginy i l'humor i que recupera una de les activitats més emblemàtiques de la programació.
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