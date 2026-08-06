El temporal provoca dos incendis per llamp en poques hores al Bages i l'Anoia
Els focs van tenir lloc a la Llacuna i a Artés
El temporal que ha afectat Catalunya durant la tarda de dijous ha generat un segon incendi causat per un llamp. En aquest cas és a la Llacuna (Anoia), on els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions aèries i nou de terrestres, entre les quals hi ha unitats del GRAF i l'EPAF que estan treballant per extingir les flames.
Els helicòpters han fet diverses descàrregues i les unitats terrestres han buscat accés a peu per arribar fins on està l'incendi, ja que no era possible accedir amb els camions. Els efectius estan treballant amb motxilles d'aigua per a perimetrar-lo, i ja han aconseguit arribar fins al peu del pi on s'ha originat.
Un llamp provoca un incendi a Artés
A 2/4 de 6 de la tarda, un llamp va provocar un foc a Artés, cremant uns 2000 metres quadrats de vegetació a uns 300 metres de la carretera BV-4512. Les flames, que emetien un fum blanc, han començat no massa lluny de la zona afectada per l'incendi de Navarcles, del qual aquest dissabte es complirà un mes.
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