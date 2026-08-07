La Festa Major del Bruc es reinventa amb més participació i noves propostes culturals
La recuperació de la gimcana nocturna, un pregó teatralitzat dedicat a l'Any Gaudí i la concentració dels actes a Can Casas marquen l'edició 2026
Regió7
L'Ajuntament del Bruc i la Comissió de Festes presenten una nova edició de la Festa Major amb una programació plena de novetats. La diada, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost, presenta activitats destacades que reforcen el caràcter participatiu, cultural i festiu d'una de les cites més esperades del calendari local.
Una de les principals novetats serà la recuperació de la Gimcana nocturna per a joves, una activitat que havia format part de la Festa Major en edicions anteriors i que torna amb l'objectiu d'implicar als joves. La proposta convida els participants a recórrer diferents espais del municipi tot superant proves, resolent enigmes i completant reptes en equip, en un ambient lúdic i participatiu que afavoreix la convivència i el descobriment del poble d'una manera original i divertida.
El pregó de Festa Major també tindrà un format especial. En el marc de la commemoració de l'Any Gaudí, serà protagonitzat per un grup de veïns i veïnes del municipi que representaran una obra de teatre inspirada en la figura d'Antoni Gaudí i en la història de Can Casas, un dels edificis emblemàtics del Bruc. Aquesta proposta vol valorar el patrimoni local i el talent de les persones del poble, convertint l'acte d'inici de la festa en una experiència cultural singular.
A més, els actes centrals de la Festa Major es concentraran a la Plaça del Pati de Can Casas, que esdevindrà l'epicentre de la celebració durant els dies 13, 14, 15 i 16 d'agost. Aquest espai acollirà les principals activitats, espectacles i trobades festives, amb la voluntat de crear un punt de reunió obert i accessible per a tota la ciutadania.
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