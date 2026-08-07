L'Ateneu de La Pobla de Claramunt amplia l'oferta de cursos i tallers per al nou curs
La programació inclou activitats de salut, idiomes, informàtica i creativitat, amb classes de prova gratuïtes del 7 al 10 de setembre
Regió7
L'Ateneu de La Pobla de Claramunt ha presentat la programació d'activitats per al curs 2026-2027, amb una oferta variada de cursos i tallers adreçada a totes les edats. La proposta inclou activitats perquè infants, joves, adults i gent gran puguin formar-se, mantenir-se actius i gaudir del temps de lleure al llarg de l'any.
Pilates, ioga, fit dance, ball en línia, sevillanes i gimnàstica, són les activitats de salut i benestar que podran gaudir la gent gran. A més, per estimular les capacitats cognitives del veïnat de més edat, s'oferiran tallers de memòria.
Per altra banda, es manté el curs de català de nivell intermedi (B2) i els cursos d'anglès per a infants i adolescents, amb grups adaptats a l'edat i al nivell de l'alumnat, així com preparació per als exàmens oficials de Cambridge.
La programació també inclou cursos d'informàtica, tant de nivell inicial com mitjà, i una proposta d'iniciació a la fotografia digital per reforçar les competències digitals. L'oferta es completa amb activitats creatives com pintura artística, patchwork i puntes al coixí.
Altrament, l'Ateneu continuarà acollint els assajos de la Coral La Lira, mentre que la Biblioteca Municipal Mossèn Cinto Verdaguer mantindrà el seu Club de Lectura, ampliant les opcions culturals i de participació en el municipi.
Abans de l'inici del curs, les persones interessades podran conèixer algunes de les activitats participant en les classes gratuïtes de prova, que tindran lloc del 7 al 10 de setembre. Aquesta iniciativa els permetrà descobrir de primera mà el funcionament dels tallers abans de formalitzar la inscripció.
Les matrícules s'obriran el 14 de setembre i es podran fer en línia, a través del portal activitats.lapobladeclaramunt.cat, o presencialment a l'Ateneu, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h.
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