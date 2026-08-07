Vilanova del Camí i Bigotis del Camí uneixen esforços per millorar la gestió de les colònies felines
L'Ajuntament cedeix una part de l'antic edifici de Protecció Civil perquè l'entitat hi pugui coordinar el voluntariat, preparar l'alimentació dels animals i atendre casos temporals
Regió7
L'Ajuntament de Vilanova del Camí cedeix una part de l'edifici de Protecció Civil a l'entitat Bigotis del Camí. Amb la signatura del conveni entre les dues parts, es formalitza l'espai municipal que disposarà l'associació per desenvolupar la seva tasca de suport a la gestió de les colònies felines.
El nou espai, de més de 63 metres quadrats i amb accés independent pel carrer Major, els permetrà emmagatzemar material, preparar l’alimentació dels gats de les colònies i coordinar l’activitat del voluntariat. També servirà per fer reunions i atendre qüestions relacionades amb el benestar animal.
A més, el local es podrà utilitzar de manera temporal per acollir gats ferits, malalts o en recuperació després d’una esterilització, sempre sota supervisió veterinària. També hi podran estar provisionalment animals abandonats mentre se’n tramita l’adopció. El conveni especifica, però, que l’espai no podrà funcionar com a refugi permanent.
Disposar d'un local propi era una de les demandes que l'associació havia plantejat des de feia temps. La firma del conveni va anar a càrrec de l’alcaldessa, Noemí Trucharte, la regidora de Benestar Animal, Judith Ranz, i la presidenta de l’Associació Bigotis del Camí, Fina Varea.
El suport al mètode CER
La cessió del local s’emmarca en el Pla de Gestió Ètica de Colònies Felines i en l’aplicació del mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn), que té com a objectiu controlar les colònies de gats de carrer garantint-ne el benestar.
D'acord amb el conveni, Bigotis del Camí mantindrà les tasques de seguiment de les colònies felines, l'alimentació controlada dels animals i les accions de sensibilització ciutadana, sempre en coordinació amb els serveis municipals. A més, l'entitat es compromet a conservar el local en bon estat i a destinar-lo únicament a les activitats previstes en l'acord.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Vilanova del Camí assumirà les despeses de subministrament d'aigua i electricitat, garantirà l'accés a les persones autoritzades i oferirà suport logístic, dins les seves possibilitats, a les actuacions vinculades a la gestió ètica de les colònies felines.
L'acord tindrà una vigència inicial d'un any i es podrà renovar anualment, de mutu acord, fins a un màxim de quatre anys addicionals.
Jornades d'adopció a l'agost
Per tal d'ajudar a trobar una llar als nombrosos cadells que actualemtn Bigotis del Camí té en acollida, s'han organitzat dues jornades d'adopció a l'agost. La primera es farà el dissabte 8 d’agost, de 10.00 a 12.30 h, amb la col·laboració d’Odevet Veterinaris, al carrer Sant Miquel, 6, al barri de Sant Pere d’Òdena. La segona tindrà lloc el 22 d’agost, de 10.00 a 13.00 h, al Centre Cívic del Barri de la Pau, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
Actualment, tenen una desena de cadells, la majoria d’entre dos mesos i mig i quatre mesos, que esperen trobar una família. "Esperem que si algú els veu se n’enamori", diu la presidenta de Bigotis del Camí, Fina Varea.
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961