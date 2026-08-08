Rescaten en helicòpter un excursionista que havia fet bivac a una cova de Montserrat
L'home havia sortit de la ruta oficial i es trobava desorientat quan ha alertat els serveis d'emergència
Els bombers han rescatat aquest dissabte al matí una persona que es trobava ferida al Serrat del Faraó, al Bruc, després d'haver estat fent activitat d'escalada a la zona. L'avís s'ha rebut cap a les 8.47 hores.
La persona afectada ha explicat que estava pujant una agulla quan s'hauria lesionat al genoll i a una mà. A més, havia fet bivac durant la nit i es trobava desorientada després d'haver sortit de la ruta oficial i haver dormit a la cova del Faraó.
En el dispositiu de rescat hi ha un helicòpter amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La mateixa persona ha pogut facilitar la seva ubicació als equips d'emergència. Posteriorment, s'ha coordinat amb el SEM que esperés l'arribada de l'helicòpter a l'helisuperfície de Collbató.
Subscriu-te per seguir llegint
- Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
- 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
- La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- Necrològiques del 7 d'agost del 2026
- Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí