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Rescaten en helicòpter un excursionista que havia fet bivac a una cova de Montserrat

L'home havia sortit de la ruta oficial i es trobava desorientat quan ha alertat els serveis d'emergència

Vista de la muntanya de Montserrat

Vista de la muntanya de Montserrat / 0

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Núria León

Núria León

Els bombers han rescatat aquest dissabte al matí una persona que es trobava ferida al Serrat del Faraó, al Bruc, després d'haver estat fent activitat d'escalada a la zona. L'avís s'ha rebut cap a les 8.47 hores.

La persona afectada ha explicat que estava pujant una agulla quan s'hauria lesionat al genoll i a una mà. A més, havia fet bivac durant la nit i es trobava desorientada després d'haver sortit de la ruta oficial i haver dormit a la cova del Faraó.

En el dispositiu de rescat hi ha un helicòpter amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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La mateixa persona ha pogut facilitar la seva ubicació als equips d'emergència. Posteriorment, s'ha coordinat amb el SEM que esperés l'arribada de l'helicòpter a l'helisuperfície de Collbató.

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