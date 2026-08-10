Argençola alerta de l’increment de residus abandonats fora dels contenidors
L’Ajuntament intensificarà el seguiment de les àrees de recollida i recorda que abandonar deixalles a l’exterior pot comportar sancions
Regió7
L’abandonament de bosses i altres deixalles fora dels contenidors s’ha convertit en una incidència cada cop més habitual a les àrees tancades de recollida de residus d’Argençola. En les darreres setmanes, l’Ajuntament ha constatat un augment d’aquest tipus de situacions, que afecten la imatge dels espais públics, poden generar problemes d’higiene i afavorir la presència d’animals, a més de dificultar el correcte funcionament del servei de recollida.
Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la responsabilitat i al civisme de tota la ciutadania per garantir un ús adequat d'aquestes instal·lacions, que tenen com a objectiu facilitar una gestió eficient dels residus i contribuir a mantenir un municipi més net i sostenible.
L'Ajuntament recorda que és imprescindible dipositar cada residu dins del contenidor corresponent, separar correctament les diferents fraccions, tancar sempre la porta de l'àrea després de fer-ne ús i no abandonar voluminosos, runa, poda o altres residus que no corresponen als contenidors de recollida selectiva. Igualment, en cas que un contenidor estigui ple o es detecti qualsevol incidència, es demana comunicar-ho a l'Ajuntament abans de deixar els residus a l'exterior.
Altrament, també avisa que l'abandonament de residus fora dels espais habilitats constitueix un incompliment de la normativa vigent i pot comportar l'aplicació de les sancions previstes a l'ordenança municipal.
Amb l'objectiu de preservar la neteja i el bon estat de les àrees de recollida, l'Ajuntament intensificarà el seguiment d'aquests espais i adoptarà les mesures necessàries per garantir-ne el correcte funcionament. Tot i això, destaca que la implicació de la ciutadania és imprescindible perquè el servei funcioni adequadament.
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