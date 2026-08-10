Ferrocarrils adjudica la redacció d'un projecte d'aparcament soterrat a la futura estació d'Igualada
El projecte preveurà la construcció d'una nova estació d'autobusos i la urbanització de l'entorn - Les actuacions s'executaran un cop s'hagin completat les obres d'integració urbana de la línia d'FGC a Igualada que permetran soterrar l'actual estació ferroviària i eliminar el pas a nivell de l'Avinguda Montserrat
Irene Micó Buesa
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat aquest dilluns la redacció del projecte bàsic i del projecte constructiu d'un aparcament soterrat i d'una nova estació d'autobusos, que substituirà l'actual, a l'entorn de la futura estació soterrada d'FGC a Igualada. L'actuació, que té com a objectiu afavorir l'intercanvi modal, s'executarà un cop s'hagin completat les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a Igualada.
Així, el projecte haurà d'incloure la infraestructura i les instal·lacions d'un nou aparcament d'intercanvi modal soterrat. L'aparcament donarà servei tant a l'estació d'FGC d'Igualada com a l'estació d'autobusos, situada al costat. Mentre durin els treballs de construcció de l'aparcament, que afectaran la ubicació actual de l'estació d'autobusos, caldrà desplaçar el servei de busos a una estació provisional, al mateix indret.
El projecte preveurà la construcció d'una nova estació d'autobusos, que es farà un cop hagi finalitzat l'aparcament d'enllaç. Contemplarà també el desenvolupament dels elements de la urbanització de l'entorn de l'àmbit del projecte d'integració a Igualada de la línia Llobregat-Anoia.
La redacció del projecte bàsic i del projecte constructiu de l'aparcament soterrat, de la nova estació d'autobusos i de la urbanització de l'entorn s'han adjudicat a Barcelona Engineering Workshop, S. L., per un import de 290.987 euros (abans d'IVA). El termini d'execució serà de 52 setmanes.
Els treballs que s'incloguin en la redacció del projecte adjudicat començaran una vegada hagin estat completats els treballs d'integració urbana de la línia d'FGC a la capital de l'Anoia, obres que es van licitar el juliol de l'any passat. Els treballs permetran la supressió del pas a nivell de la línia d'FGC a la capital de l'Anoia, situat a l'Avinguda Montserrat, i la integració urbana del traçat fins a l'estació ferroviària de la ciutat, que es renovarà i se soterrarà.
L'objectiu de l'actuació, amb una inversió global de 37 milions d'euros, és soterrar el pas del ferrocarril a la ciutat, des del pont de la Riera d'Òdena fins a l'estació d'Igualada. El projecte planteja la construcció d'un espai inter modal com a punt que generi mobilitat. Hi confluiran la línia de Ferrocarrils, diferents línies d'autobusos, taxis, bicicletes i altres serveis de mobilitat.
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