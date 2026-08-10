Pas endavant per a la renovació dels carrers del nucli antic dels Hostalets de Pierola
L’Ajuntament inicia els estudis geotècnics previs al projecte de plataforma única dels carrers Major, Església i Que No Passa
Regió7
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha començat els treballs previs per avançar en el projecte de transformació dels carrers Major, Església i Que No Passa en plataforma única. Els primers treballs consisteixen en diversos sondejos geotècnics que permetran conèixer l’estat i les característiques del subsol abans de definir el projecte executiu. L’actuació forma part de la renovació de l’entorn del nucli antic, inclosa en el PUOSC 2025-2029.
Els sondejos permetran extreure mostres del terreny per analitzar-les i elaborar l’estudi geotècnic que servirà de base per a la redacció del projecte executiu. L’anàlisi permetrà identificar les possibles particularitats del subsol i determinar les solucions constructives més adequades. Es tracta d’una fase prèvia de planificació, de manera que aquests treballs no suposen encara l’inici de les obres d’urbanització.
El projecte estarà dividit en tres fases. La primera comprèn el carrer Major, des del carrer Isidre Vallès fins al carrer Escorxador, i la totalitat del carrer Que No Passa. La segona correspon al carrer Església, entre els carrers Major i Joan Vallès, mentre que la tercera prolonga l’actuació al carrer Major, des del carrer Escorxador fins a la ronda de Ponent.
El projecte preveu transformar aquests trams en carrers de plataforma única, eliminant la separació entre vorera i calçada i les places d’aparcament. L’objectiu és crear un espai públic més ampli i accessible, pacificar el trànsit i donar prioritat als vianants, tot mantenint l’accés dels vehicles als garatges existents.
La proposta també inclou la col·locació d’un paviment de llambordes adaptat a l’estètica tradicional del nucli, la renovació completa de la xarxa d’aigua potable i la retirada de les canonades de fibrociment, reparacions puntuals a la xarxa de sanejament, nous sistemes de recollida de les aigües pluvials, mobiliari urbà, senyalització i pilones automàtiques per regular l’accés.
La memòria dels serveis tècnics municipals valora el conjunt de les tres fases en 622.721,56 euros, IVA inclòs. La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 338.915,98 euros per a aquesta actuació, prevista dins l’anualitat 2028
Amb l’execució dels estudis geotècnics, l’Ajuntament continua avançant en la preparació d’un projecte destinat a millorar l’accessibilitat, els serveis municipals i la qualitat de l’espai públic del nucli antic. El projecte manté alguns aspectes que caldrà definir (com l’arbrat o aparcament de vehicles) a través de les sessions informatives previstes de cara a la tardor.
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