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Santa Margarida de Montbui viu una Nit del Pòquer molt disputada i amb un alt nivell

Al mig, els tres guanyadors de la Nit del Pòquer

Al mig, els tres guanyadors de la Nit del Pòquer / Aj. de Santa Margarida de Montbui

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Regió7

Santa Margarida de Montbui

Mont-Àgora va acollir a finals de juliol una nova edició de la Nit de Pòquer, una de les propostes incloses dins la programació de la Festa Major de Santa Margarida de Montbui. La competició va tornar a registrar una notable participació i es va desenvolupar en un ambient de companyonia, respecte i esportivitat entre tots els participants.

Després d’una intensa competició, el podi va quedar format per Marc Calvache, que es va proclamar campió del torneig, seguit de Jaime González, en segona posició, i Jordi Roca, que va completar el podi amb el tercer lloc.

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