Sis dies de música, jocs i festa amb la Setmana de la Joventut dels Hostalets de Pierola
L’ARC Juvenil presenta una programació que suma noves propostes com la Caça dels Patets i el concurs de croquetes
Regió7
La Setmana de la Joventut dels Hostalets de Pierola tornarà a omplir el poble d’activitats amb una proposta pensada per a tots els gustos, des de concursos i competicions esportives fins a música, gastronomia i espais de trobada. L’ARC Juvenil ha incorporat enguany dues novetats al programa, la Caça dels Patets i el concurs de croquetes, que conviuran amb alguns dels actes més emblemàtics de la celebració.
La programació comença el dimarts 11 d’agost, a les 19.00, amb la primera edició de la Caça dels Patets, un joc que convidarà els participants a trobar un centenar de figures numerades amagades en diferents espais del poble. A les 20.00 tindrà lloc la baixada de la pancarta i, tot seguit, hi haurà música amb PD de Truites. A les 20.30 començarà el concurs de croquetes, seguit de la venda de les samarretes d’aquesta edició, al preu de 10 euros. El sopar de carmanyola i el bingo popular tancaran la primera jornada a partir de les 21.00.
El dimecres 12 serà el torn de les activitats esportives i lúdiques. Al matí tindrà lloc el III Torneig de Vòlei per parelles i, a partir de les 16.30, es disputarà el II Torneig de FIFA, obert a participants a partir de 14 anys. La jornada continuarà amb la fase final del torneig de vòlei i, a les 22.00, amb la piscina nocturna i un bingo musical. L’entrada tindrà un preu de 2 euros i els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta.
La programació del dijous 13 començarà amb el concurs d’UNO i continuarà, a les 18.30, amb la sisena edició de l’Hostabrut, un recorregut per parelles amb aigua, fang i diferents obstacles. Programació a la mitjanit pendent de confirmar.
El divendres 14, a partir de les 18.30, hi haurà vespreig i la "Tarda Torta", amb diferents jocs i activitats. La participació tindrà un preu d’1 euro per persona, mentre que el beer pong en costarà 2. Les activitats que incloguin consum d’alcohol quedaran reservades a majors de 18 anys. Programació a la mitjanit pendent de confirmar.
El dissabte 15 tindrà un marcat caràcter gastronòmic i festiu. Al matí se celebrarà la cinquena edició del concurs de paelles, seguida del concurs de tir de pinyol. Al vespre arribarà un dels actes més esperats, el Correbars, amenitzat per la Xaranga Tocats de La-La. El tiquet té un preu de 15 euros i inclou cinc cerveses, quatre minitapes, un entrepà, un got i un mocador. La jornada acabarà amb la nit de concerts, amb el grup de versions Set de Nit.
La Setmana de la Joventut s’acomiadarà el diumenge 16 d’agost. A les 8.00 hi haurà un esmorzar popular gratuït i, al migdia, tornarà la baixada d’andròmines, amb premis per a la més ràpida i per a la proposta més original. Al vespre, Aitor Màgic oferirà trucs de màgia de prop durant el Vespreig Màgic i, a les 21.30, l’Hostachill i el discurs de comiat posaran el punt final a sis dies d’activitats.
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