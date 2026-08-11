Eclipsi a Igualada: quina serà l'hora exacta per a veure'l?
El consistori ha publicat una guia amb un seguit de recomanacions i hores per no perdre's el fenomen a la capital de l'Anoia
El pròxim eclipsi de sol de dimecres 12 d’agost és un espectacle increïble que es podrà veure arreu del territori. A Igualada, el fenomen serà visible de forma parcial entre les 19:34 h i les 21:20 h. Una publicació compartida a les xares socials de l'Ajuntament d'Igualada indica quines seran les hores claus per veure l'eclipsi solar, que assolirà el punt parcial màxim a les 21:29 hores.
El consistori ha compartit una sèrie de consells per gaudir del fenomen de manera segura:
- Troba un bon lloc amb antelació: Els dies abans, busca una ubicació des d’on puguis veure clarament el Sol a l’hora prevista de l’eclipsi. A Igualada es podrà veure de forma parcial entre les 19:34 h i les 21:20 h, així que assegura’t que l’horitzó cap a l’oest estigui lliure d’edificis o muntanyes que et tapin el Sol tan baix.
- Ulleres homologades obligatòries: Fes servir únicament ulleres especials per a eclipsis que compleixin la norma de seguretat ISO 12312-2. Les ulleres de sol de tota la vida, per molt fosques que siguin, no serveixen de res.
- Posa-te-les ABANS de mirar: Cobreix-te els ulls amb les ulleres homologades abans d’aixecar el cap cap al Sol. Per treure-te’ls, cota primer la mirada cap a terra i després retira-les.
- Revisa el material: Comprova que els filtres no tinguin ratllades, forats ni cap mena de dany. Si estan malmeses, llença-les immediatament.
- Sense eines d’augment: Mai miris al Sol amb les ulleres d’eclipsi posades a través de telescopis, prismàtics o càmeres sense filtres solars professionals; la llum concentrada pot cremar el filtre de les ulleres a l’instant.
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