Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Eclipsi solarTerratrèmol a ColòmbiaManca de relleu ADFsAlerta per plujaÀtic d'AyusoCartells Moià
instagramlinkedin

Eclipsi a Igualada: quina serà l'hora exacta per a veure'l?

El consistori ha publicat una guia amb un seguit de recomanacions i hores per no perdre's el fenomen a la capital de l'Anoia

Imatge d'arxiu d'un parell de fotògrafs captant un eclipsi solar

Imatge d'arxiu d'un parell de fotògrafs captant un eclipsi solar

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

El pròxim eclipsi de sol de dimecres 12 d’agost és un espectacle increïble que es podrà veure arreu del territori. A Igualada, el fenomen serà visible de forma parcial entre les 19:34 h i les 21:20 h. Una publicació compartida a les xares socials de l'Ajuntament d'Igualada indica quines seran les hores claus per veure l'eclipsi solar, que assolirà el punt parcial màxim a les 21:29 hores.

El consistori ha compartit una sèrie de consells per gaudir del fenomen de manera segura:

- Troba un bon lloc amb antelació: Els dies abans, busca una ubicació des d’on puguis veure clarament el Sol a l’hora prevista de l’eclipsi. A Igualada es podrà veure de forma parcial entre les 19:34 h i les 21:20 h, així que assegura’t que l’horitzó cap a l’oest estigui lliure d’edificis o muntanyes que et tapin el Sol tan baix.

- Ulleres homologades obligatòries: Fes servir únicament ulleres especials per a eclipsis que compleixin la norma de seguretat ISO 12312-2. Les ulleres de sol de tota la vida, per molt fosques que siguin, no serveixen de res.

- Posa-te-les ABANS de mirar: Cobreix-te els ulls amb les ulleres homologades abans d’aixecar el cap cap al Sol. Per treure-te’ls, cota primer la mirada cap a terra i després retira-les.

- Revisa el material: Comprova que els filtres no tinguin ratllades, forats ni cap mena de dany. Si estan malmeses, llença-les immediatament.

Notícies relacionades

- Sense eines d’augment: Mai miris al Sol amb les ulleres d’eclipsi posades a través de telescopis, prismàtics o càmeres sense filtres solars professionals; la llum concentrada pot cremar el filtre de les ulleres a l’instant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents