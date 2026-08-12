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Capellades renova el conveni amb l’Institut de Paleoecologia per continuar excavant a l’Abric Romaní

Imatge de les excavacions al jaciment Abric Romaní

Imatge de les excavacions al jaciment Abric Romaní / Ajuntament de Capellades

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Regió7

Capellades

L’Ajuntament de Capellades ha signat un any més el conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES – CERCA) per continuar amb la campanya d’excavacions a l’Abric Romaní del 2026.

Al conveni es detalla que l’IPHES – Cerca preveu organitzar una intervenció arqueològica anual al jaciment durant el quadrienni 2026-2029 sota la direcció de la Dra. Palmira Saladié, la Dra. Maria Gema Chacón i el Dr. Josep Vallverdú. També tenen previst fer activitats d’assessorament cientificotècnic i de socialització dels resultats de la cerca.

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Per la seva part, l’Ajuntament farà una aportació de 4.000 euros a l'any.

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