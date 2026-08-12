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El CH Vilanova del Camí tanca el curs amb l’handbol sorra i ja prepara el retorn a les pistes

Les integrants del CH Vilanova del Camí

Les integrants del CH Vilanova del Camí / Ajuntament de Vilanova del Camí

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Regió7

Vilanova del Camí

El Club Handbol Vilanova del Camí ha tancat la temporada 2025-2026 després de finalitzar les competicions de pista i les activitats d’handbol platja. L’entitat entra ara en unes setmanes de descans abans d’iniciar un nou curs que, segons avança, arribarà «carregat d’il·lusió, novetats i projectes», amb la incorporació de Ramon Conesa com a nou preparador físic.

Aquest estiu, el club ha posat el punt final a la temporada amb el tradicional sopar de final de curs, que va reunir jugadores, tècnics, famílies i col·laboradors. La trobada va servir per reconèixer l’esforç de tots els equips i compartir una estona de convivència fora de les pistes.

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