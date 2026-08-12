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Pinedes de l’Armengol viu una Festa Major plena d’activitats per a públics de totes les edats

Una de les activitats de la Festa Major de Pinedes de l'Armengol

Una de les activitats de la Festa Major de Pinedes de l'Armengol / Ajuntament de la Torre de Claramunt

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Regió7

La Torre de Claramunt

Pinedes de l’Armengol, urbanització de la Torre de Claramunt, va celebrar la seva Festa Major amb un ampli programa d’activitats que va omplir el nucli de festa, convivència i diversió durant tot el cap de setmana.

La celebració va arrencar divendres amb una animada batucada. Durant el cap de setmana, el programa es va completar amb inflables i pintacares per als més petits, sessions de karaoke, espectacles d’animació familiar i, fins i tot, un sopar de germanor. L’organització valora l’elevada participació en tots els actes programats.

Un concert nocturn de la Festa Major

Un concert nocturn de la Festa Major / Ajuntament de la Torre de Claramunt

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