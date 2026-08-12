Pinedes de l’Armengol viu una Festa Major plena d’activitats per a públics de totes les edats
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Regió7
La Torre de Claramunt
Pinedes de l’Armengol, urbanització de la Torre de Claramunt, va celebrar la seva Festa Major amb un ampli programa d’activitats que va omplir el nucli de festa, convivència i diversió durant tot el cap de setmana.
La celebració va arrencar divendres amb una animada batucada. Durant el cap de setmana, el programa es va completar amb inflables i pintacares per als més petits, sessions de karaoke, espectacles d’animació familiar i, fins i tot, un sopar de germanor. L’organització valora l’elevada participació en tots els actes programats.
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