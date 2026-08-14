Calaf impulsa la rehabilitació de Cal Martorell
La reforma busca convertir l'espai en habitatges per a joves i un nou equipament de dinamització patrimonial
Regió7
Calaf va aprovar l'impuls definitiu al projecte de rehabilitació de Cal Martorell, un dels edificis patrimonials més emblemàtics del municipi. L'objectiu de la iniciativa és convertir l'espai en habitatges per a joves i un nou espai de dinamització patrimonial.
La sessió plenària del passat 27 de juliol va aprovar tant la incorporació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona com el projecte bàsic i d'execució de les primeres obres, que permetran actuar sobre l'estructura, la façana i la coberta de l'edifici. L'Ajuntament ha obtingut 275.000 euros de subvenció per iniciar aquesta actuació, una inversió que permetrà consolidar un immoble que des de fa anys presenta un important deteriorament. Durant el debat, l'alcaldessa, Montserrat Mases, va explicar que l'objectiu és "deixar l'edifici preparat per poder fer habitatges per a joves" i, al mateix temps, convertir la planta baixa en un espai museístic i de dinamització turística, un plantejament que també reforça les opcions d'obtenir noves subvencions per completar la rehabilitació integral. L'alcaldessa també va remarcar que el consistori continuarà buscant finançament extern per executar la resta del projecte: "Ara mateix no podem utilitzar fons propis; hem d'anar a buscar subvencions allà on sigui per poder tirar endavant aquests projectes."
Els grups de l'oposició van valorar positivament la recuperació de l'edifici, tot i plantejar diversos dubtes tècnics sobre alguns aspectes del projecte, com la configuració dels futurs habitatges, la il·luminació natural d'alguns espais o la previsió d'aparcament associada als nous pisos.
Altres punts
La sessió plenària del mes de juliol va estar marcada també per l'impuls de diversos projectes estratègics per al futur del municipi, especialment en els àmbits del patrimoni, l'habitatge, la millora dels serveis públics i la captació de finançament supramunicipal. La majoria dels punts es van aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció dels grups de l'oposició, mentre que el debat polític més extens es va produir arran d'una moció sobre les subvencions municipals a les entitats culturals.
Per una banda, es van aprovar diverses modificacions pressupostàries per incorporar subvencions que permetran continuar executant actuacions de millora al municipi. Entre aquestes destaca el Projecte Verd Urbà, destinat a la replantació de la plaça Catalunya gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de renovar l'arbrat i millorar aquest espai públic.
Paral·lelament, també es va aprovar una modificació vinculada a les obres de renovació dels ramals d'abastament d'aigua. Aquesta actuació permetrà aprofitar unes obres que executarà una empresa privada per ampliar el diàmetre d'una conducció municipal, assumint la mateixa empresa el cost diferencial de l'actuació, sense que això representi una despesa addicional per a l'Ajuntament. Segons es va explicar durant la sessió, aquesta actuació forma part del conjunt de millores que el consistori està desenvolupant de manera progressiva per modernitzar la xarxa d'abastament d'aigua i reforçar-ne la capacitat de servei.
Durant la sessió també es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l'Anoia per a la gestió dels ajuts d'urgència social, així com el conveni del programa Treball i Formació, destinat a fomentar la inserció laboral i reforçar diferents serveis municipals. El Ple també va acordar prorrogar el Pla Local d'Igualtat fins a l'aprovació del nou document, garantint així la continuïtat de les actuacions previstes en matèria d'igualtat.
Tots els grups municipals van donar suport a la moció en defensa dels bombers voluntaris, que reclama a la Generalitat una millora de les seves condicions laborals, de la cobertura de seguretat social i de la prevenció de riscos laborals. Durant el debat, l'alcaldessa va voler reconèixer públicament la tasca que desenvolupen els bombers voluntaris, especialment durant els episodis d'incendis forestals d'aquest estiu, destacant la seva implicació i el servei que presten al territori.
El debat més extens de la sessió va arribar amb la moció presentada pels grups municipals de l'oposició relativa al model de suport econòmic a les entitats culturals del municipi i, en concret, a la situació plantejada per l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina. La proposta instava l'Ajuntament a revisar el sistema d'atorgament de subvencions, elaborar diversos informes jurídics i econòmics sobre les aportacions municipals efectuades durant els darrers anys i encarregar una auditoria externa que permetés analitzar si s'havia produït algun desequilibri entre les diferents entitats culturals del municipi. Finalment, la moció no va prosperar en no obtenir el suport de l'equip de govern.
Finalment, La sessió també va aprovar la revisió anual del padró municipal, que situa la població de Calaf en 3.701 habitants a data d'1 de gener de 2026, així com diversos expedients de caràcter administratiu relacionats amb la gestió ordinària municipal.
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