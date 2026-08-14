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Capellades renova un any més el conveni amb l’Agrupació Fotogràfica

El moment de la dignatura del conveni

El moment de la dignatura del conveni / Ajuntament de Capellades

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Regió7

Capellades

L’Ajuntament de Capellades ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Agrupació Fotogràfica per a l’any. Per això, l’entitat farà activitats com cursets d’iniciació a la fotografia digital i analògica, concursos fotogràfics amateurs, professionals, exposicions i xerrades.

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