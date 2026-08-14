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Capellades viu una participada prèvia de la seva Festa Major

Part dels participants de la bicicletada

Part dels participants de la bicicletada / Ajuntament de Capellades

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Regió7

Capellades

El municipi anoienc va viure aquest dijous, 13 d’agost, una participada prèvia de la seva Festa Major amb set actes molt participats. Alguns van ser el vermut amb Miqui Puig DJ als jardins de Casa Bas, una bicicletada popular o una festa holi organitzada pel Consell d’Infants.

Assistents al vermut musical amb Miqui Puig DJ

Assistents al vermut musical amb Miqui Puig DJ / Ajuntament de Capellades

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