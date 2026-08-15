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Límit de cinc animals domèstics per llar a Vilanova del Camí

Un gat

Un gat / Agencies

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Regió7

Vilanova del Camí

La modificació de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics de Vilanova del Camí es troba, des del 6 d’agost, en període d’exposició pública. Es va aprovar inicialment pel Ple municipal el 13 de juliol per unanimitat, i espedificava la quantitat d’animals de companyia que hi pot haver en un mateix domicili en un màxim de cinc. La mesura incorpora, però, un règim transitori perquè les persones que actualment superin aquest nombre no es vegin obligades a desprendre’s dels seus animals.

La modificació respon tant a criteris de benestar animal com de convivència veïnal. Segons va explicar la regidora de Benestar animal, Judith Ranz, «la proposta no té com a objectiu perjudicar els propietaris responsables ni limitar la tinença d’animals de manera arbitrària», sinó donar resposta a un problema present en molts municipis. «Hem detectat situacions en què l’acumulació d’un nombre elevat d’animals en un mateix habitatge acaba generant problemes de convivència», va dir, «com ara sorolls, males olors o qüestions de salubritat, i fins i tot pot arribar a afectar el benestar dels mateixos animals». Per aquest motiu, el govern municipal considera necessari establir un límit que permeti prevenir aquestes situacions “abans que esdevinguin un problema més greu”.

Amb tot, aquest límit no es planteja com una xifra inamovible, sinó que es podran valorar les circumstàncies particulars de cada cas, atenent criteris de convivència, les característiques de l’habitatge i les condicions que garanteixin el benestar dels animals.

A més, la normativa contempla l’excepció per als domicilis que, en el moment d’entrada en vigor del nou article, ja tinguin censats més de cinc animals de companyia.

En aquests casos, es podran mantenir, sempre que es compleixin, de la mateixa manera, les condicions establertes a l’ordenança. La proposta es troba ara en fase d’informació pública al web municipal vilanovadelcami.cat. Un cop finalitzat el termini d’exposició, previst el 21 de setembre, si no s’hi presenten al·legacions, la modificació quedarà aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord del Ple.

La modificació s’incorpora a una ordenança que regula diferents aspectes relacionats amb la tinença d’animals al municipi. Entre altres obligacions, estableix que els propietaris i posseïdors han de mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries adequades, correctament vacunats, desparasitats, allotjats i controlats, i proporcionar-los l’alimentació necessària.

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L’ordenança també estableix que la presència d’animals en balcons, terrasses, celoberts o patis no pot convertir aquests espais en el seu allotjament habitual i fixa mesures relacionades amb els lladrucs, les deposicions i la convivència amb l’entorn.

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