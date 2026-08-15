El pubillatge vilanoví celebra 25 anys amb noves figures de dama i dameta
L’aniversari es commemorarà el 3 de setembre, amb una trobada que reunirà els hereus i pubilles, hereuets i pubilletes d’edicions anteriors
Per a aquest any, l’organització encara busca un hereu, preferiblement un noi d’entre 18 i 23 anys
Regió7
El pubillatge tindrà un protagonisme especial durant la Festa Major de Vilanova del Camí d’aquest any, coincidint amb els 25 anys d’aquesta tradició al municipi. D’una banda, s’estrenen les figures de la dama i la dameta, i de l’altra es farà un acte de reconeixement, el dijous 3 de setembre, als joves que han representat la ciutat durant aquest quart de segle, de la mà de l’entitat Pubillatge de Vilanova del Camí.
La nova associació de Pubillatge de Vilanova del Camí ha preparat un acte de proclamació especial amb motiu d’aquest aniversari, al qual s’ha convidat els hereus, pubilles, hereuets i pubilletes que han format part del pubillatge vilanoví al llarg d’aquests 25 anys. De moment, una vintena d’antics representants ja han confirmat la seva participació en l’acte.
L’entitat també ha fet extensiva la invitació a altres representants del pubillatge d’arreu de Catalunya. L’objectiu és convertir l’aniversari en una gran trobada i, alhora, obrir el municipi a aquesta tradició que es viu en molts altres pobles i ciutats amb molta vitalitat i participació.
Enguany, la incorporació de la dama i la dameta amplia les figures de representació del pubillatge vilanoví. Però a les portes de la Festa Major, encara queda per cobrir la figura de l’hereu, que no és el primer any que costa trobar. Per molts esforços que ha fet l’entitat, encara no ha sortit cap candidat per assumir la representació i es manté oberta la crida.
Es busca preferentment un noi d’entre 18 i 23 anys, però segons afirma la presidenta de l’entitat, Marta Monjo, “també podria ser més jove”. El més important és que tingui ganes de representar Vilanova del Camí i participar en les trobades de pubillatge arreu de Catalunya que li permetrà conèixer altres municipis i establir vincles amb més joves, en el marc d’actes de cultura popular.
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