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Unes espurnes del Correfoc de la Festa Major de Capellades encenen la tanca d'un habitatge

L'incident va obligar a mobilitzar els Bombers, però no va provocar danys de gran magnitud, ni materials, com tampoc personals

El correfoc de la Festa Major de Capellades d'una edició anterior

El correfoc de la Festa Major de Capellades d'una edició anterior / Ajuntament de Capellades

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

El Correfoc dels Dimonis de Capellades, que es va fer la nit d'aquest divendres, és un dels actes més esperats i multitudinaris de la seva Festa Major. Enguany, però, ha obligat a actuar els Bombers de la Generalitat, després que unes espurnes encenguessin la tanca d'un habitatge del carrer del Garbí. L'avís per a aquesta incidència es va rebre pels volts de les 10.45 h de la nit.

De seguida, una dotació dels Bombers es va traslladar fins a l'immoble per assegurar i revisar la zona. El servei es va donar per resolt en poca estona, ja que les flames no van provocar afectacions de gran magnitud, ni materials, com tampoc personals.

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