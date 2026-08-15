Unes espurnes del Correfoc de la Festa Major de Capellades encenen la tanca d'un habitatge
L'incident va obligar a mobilitzar els Bombers, però no va provocar danys de gran magnitud, ni materials, com tampoc personals
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El Correfoc dels Dimonis de Capellades, que es va fer la nit d'aquest divendres, és un dels actes més esperats i multitudinaris de la seva Festa Major. Enguany, però, ha obligat a actuar els Bombers de la Generalitat, després que unes espurnes encenguessin la tanca d'un habitatge del carrer del Garbí. L'avís per a aquesta incidència es va rebre pels volts de les 10.45 h de la nit.
De seguida, una dotació dels Bombers es va traslladar fins a l'immoble per assegurar i revisar la zona. El servei es va donar per resolt en poca estona, ja que les flames no van provocar afectacions de gran magnitud, ni materials, com tampoc personals.
- L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- La C-55 ja té un tram que mostra com seria transformada en autovia
- L'espectacular poble de conte poc més d'una hora de Manresa: un paradís per a ornitòlegs i escaladors