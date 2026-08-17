Capellades gaudeix de la seva Festa Major amb un pregó multitudinari, correfocs i art al carrer
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Regió7
Capellades
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