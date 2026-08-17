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Capellades gaudeix de la seva Festa Major amb un pregó multitudinari, correfocs i art al carrer

El pregó a càrrec de La Lliga va congregar un munt de persones

El pregó a càrrec de La Lliga va congregar un munt de persones / Ajuntament de Capellades

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Regió7

Capellades

Capellades ha viscut al màxim la seva Festa Major, i una prova és la gran multitud de persones que va reunir el tradicional pregó, que el va fer la Societat La Lliga, coincidint amb el seu 125è aniversari. Els assistents també van gaudir del concurs de pintura ràpida, dels correfocs i els concerts.

Una de les participants del concurs de pintura ràpida

Una de les participants del concurs de pintura ràpida / Ajuntament de Capellades

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Capellades gaudeix de la seva Festa Major amb un pregó multitudinari, correfocs i art al carrer

Capellades gaudeix de la seva Festa Major amb un pregó multitudinari, correfocs i art al carrer

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