Els Moixiganguers es preparen per fer castells de 9 el diumenge de festa major
Actuaran al costat de les colles Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Reus, que també anuncien construccions de gama alta per a la festa del diumenge al migdia
Regió7
Els Moixiganguers d’Igualada afronten aquest diumenge la seva gran cita de la temporada amb un objectiu ambiciós: portar els castells de 9 a la plaça de l’Ajuntament. La colla morada arriba a la Festa Major després d’un primer tram de curs en què ha consolidat una àmplia gamma de castells de 8 i ha anat preparant el salt qualitatiu que es proposa fer aquest cap de setmana. L’objectiu de la temporada ja havia estat assenyalat per la mateixa colla: arribar a la Festa Major amb els castells de 9 ben treballats i preparats. Aquest dilluns, la cap de colla dels igualadins, Mireia Prat, ha explicat que han treballat per poder alçar un 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, que si s'assoleixen suposaria haver acomplert la millor actuació de la història de la colla. El repte depèn de diversos factors, però entre altres, que en els assajos de la setmana trobin prou suport ciutadà.
Els igualadins actuaran al costat dels Xiquets de Reus que es proposen aixecar el 5 de 8 i de la Joves Xiquets de Valls que volen portar el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre.
La diada s'iniciarà a les 12.15 h de diumenge 23 d’agost, a la plaça de l’Ajuntament, i els Moixiganguers compartiran plaça amb els Xiquets de Reus i la Colla Joves Xiquets de Valls. La jornada castellera serà precedida, a les 8 del matí, per la tradicional Diana dels Moixiganguers, que recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat per anunciar l’actuació.
La Festa Major, de fet, ja ha començat a escalfar motors per als castells. Els Moixiganguers han programat assajos especials oberts a la ciutat a les Cotxeres, una preparació específica per arribar en les millors condicions possibles a la diada més important de l’any.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha destacat en la presentació del programa que més enllà dels reptes del grup hi ha "una gran tasca de fer comunitat, tradició i cultura dels castells". L'alcalde "ha desitjat una molt bona diada a les colles i ha animat als igualadins a fer pinya tant diumenge com als assajos per aconseguir els objectius proposats.
Per la seva part, el president de l'entitat igualadina, Guillermo Prieto, ha destacat que les colles convidades "fan gran la plaça i la diada". I ha animat els Moixiganguers a gaudir de la millor setmana de l'any, una setmana per lluir la camisa amb orgull", ha reblat.
Una temporada de creixement
El moment actual dels Moixiganguers s'entén millor mirant el camí recorregut durant aquest 2026. La colla ha anat construint progressivament una gamma de vuit que li permet afrontar la Festa Major amb garanties.
Entre les estructures més destacades hi ha la torre de 8 amb folre, que s'ha convertit en un castell plenament consolidat. Al juny, els igualadins ja n'havien descarregat quatre aquesta temporada. En aquella mateixa actuació van completar també el 7 de 8 i el 3 de 8, confirmant la regularitat que els estava caracteritzant.
El 2 de 8 amb folre també forma part dels registres importants de la temporada. Els Moixiganguers el van convertir en una estructura habitual i, de fet, la seva solvència amb aquesta construcció és un dels arguments que permeten pensar en el salt cap als castells de 9. A Valls, al juny, van tornar a completar-lo juntament amb el 7 de 8 i el 3 de 8.
I per damunt de tot hi ha el 5 de 8, un dels grans castells de la gamma alta de vuit i una estructura que els Moixiganguers ja tenen consolidada dins del seu repertori. La colla ha demostrat durant el curs que disposa de diverses cartes per construir una actuació de màxim nivell.
Aquest creixement no és casual. La trajectòria recent dels Moixiganguers mostra una colla que ha anat ampliant progressivament el seu sostre. El 2022 va recuperar el 3 de 9 amb folre, el 2023 va ampliar la gamma amb el 7 de 8 i el 2024 va aconseguir una fita històrica en descarregar per primera vegada el 4 de 9 amb folre. Aquell mateix any va completar la tripleta màgica —3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i 5 de 8— al Concurs de Castells.
La plaça de l’Ajuntament, el gran escenari
Ara, dos anys després d'aquella gran temporada, els Moixiganguers volen tornar a fer un pas endavant. La plaça de l’Ajuntament és un escenari especialment simbòlic per a la colla: és casa seva i la Festa Major és tradicionalment un dels moments culminants del curs.
La diada de diumenge, per tant, no serà només una actuació més. Serà la culminació de mesos de feina i, sobretot, la primera gran prova per comprovar si la gamma de vuit que els Moixiganguers han anat consolidant durant el 2026 és suficient per tornar a enlairar castells de 9 a Igualada.
Amb el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre en l'horitzó, i amb una gamma de 8 que ofereix alternatives de primer nivell, els morats arriben a la seva Festa Major amb motius per somiar en una gran actuació. La resposta, com sempre en els castells, la donarà la plaça.