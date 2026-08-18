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Calaf renova la pista de joc del pavelló esportiu abans de l'inici de temporada

La intervenció, amb una inversió de gairebé 100.000 euros, permetrà disposar d’un paviment més segur, confortable i versàtil per a la pràctica esportiva

La instal·lació de la nova superfície de joc al pavelló de Calaf

La instal·lació de la nova superfície de joc al pavelló de Calaf / Aj Calaf

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Regió7

Calaf

El terra del pavelló esportiu de Calaf es troba en plena fase de renovació per fer que la pràctica esportiva sigui més segura i confortable. El passat 10 d’agost van començar les obres d’instal·lació del nou paviment esportiu de fusta d’alt rendiment. El projecte, molt esperat per als equips que hi juguen, té una durada aproximada de tres setmanes i està previst que la nova instal·lació pugui estar en funcionament a principis de setembre.

La intervenció respon a la necessitat de renovar el paviment actual, un terra de PVC instal·lat l’any 2015 que, amb el pas dels anys, havia presentat importants deficiències derivades de les humitats subterrànies. Aquestes humitats havien provocat l’aparició de bombolles d’aire i deformacions a la superfície de joc, afectant la seguretat, la funcionalitat i el desenvolupament normal de les activitats esportives.

Després d’analitzar les diferents alternatives disponibles, l’Ajuntament ha optat per la instal·lació d’un paviment esportiu de fusta d’alt rendiment, una solució àmpliament utilitzada en pavellons esportius de referència i en competicions oficials.

Aquest tipus de superfície ofereix una millor absorció dels impactes, redueix la fatiga muscular i articular dels esportistes, proporciona una resposta més uniforme de la pilota i millora l’adherència, el confort i la seguretat durant la pràctica esportiva.

A més, a diferència dels paviments de PVC, els sistemes esportius de fusta incorporen una estructura tècnica que millora l’amortiment, la ventilació i el rendiment de la instal·lació, fet que permet disposar d’una pista més versàtil i duradora i preparada per donar resposta a les necessitats esportives actuals i futures de Calaf.

Una pista més versàtil

Amb el nou paviment, la pista principal del pavelló podrà acollir diferents modalitats esportives en unes condicions òptimes, especialment bàsquet, futbol sala i voleibol.

La nova configuració també permetrà disputar fins a dos partits de voleibol simultàniament, ampliant així les possibilitats d’ús de l’equipament i millorant la seva funcionalitat per a entrenaments i competicions.

L’actuació té un cost total de 99.982,30 euros i compta amb el suport del Consell Català de l’Esport, que finança el 80 % del projecte. En concret, la subvenció concedida és de 79.985,84 euros, mentre que l’Ajuntament de Calaf aporta els 19.996,46 euros restants.

Aquesta actuació dona continuïtat a les obres que ja es van executar a principis d’any al pavelló municipal, centrades en la renovació completa dels aïllaments, la façana i els tancaments, així com del sistema de climatització.

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En conjunt, el cost d’aquestes dues grans intervencions supera el milió d’euros. L’objectiu del govern local és posar a disposició de la ciutadania "unes instal·lacions més modernes, segures, funcionals i preparades per al futur, que permetin continuar impulsant la pràctica esportiva i oferint unes condicions òptimes a esportistes, clubs i entitats del municipi".

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