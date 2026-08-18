Capellades tanca una viscuda i participada Festa Major amb el tradicional Castell de focs
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Capellades
Capellades va cloure la seva Festa Major aquest dilluns, 17 d’agost. Alguns dels plats forts de la jornada van ser els espectacles d’animació per a infants, les propostes musicals al carrer i una obra de teatre al vespre. Com no podia ser d’una altra forma, la festa es va tancar amb el tradicional Castell de focs.
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar