Junts denuncia que el Govern d'Illa no fa prou vigilància anti-incendis a la regió Penedès
La diputada Montse Ortiz assegura que hi ha manca d'efectius i de comandaments durant els mesos d'estiu
Junts del Penedès considera que hi ha manca de recursos al cos de Bombers a la regió del Penedès i reclama més atenció el govern en aquesta àrea a través del Parlament de Catalunya. "La manca de personal" que denuncia, segons aquesta formació, "posa en risc la seguretat al Penedès en plena campanya d’incendis". Aquest any, la regió ha tingut les pitjors experiències a la comarca de l'Anoia.
El grup parlamentari exigeix dades sobre el dèficit d’efectius i comandaments a la Vegueria del Penedès i alerta de l’impacte que la reducció de guàrdies o tancaments temporals de parcs pot tenir en zones d’alt risc com el Garraf, el Foix o l’Anoia. Junts ha entrat preguntes al Parlament perquè el Govern doni explicacions "sobre l’impacte que la manca de personal al Cos de Bombers està tenint a la Vegueria del Penedès i a la resta del país, així com per conèixer quines mesures urgents pensa adoptar l’Executiu per recuperar la normalitat del servei".
Montse Ortiz assegura que hi ha "improvisació i la manca de planificació" i que "el Govern posen en risc la capacitat de resposta davant d'emergències en un moment crític de l'any". Junts està preocupat perquè a les comarques del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia), la situació és especialment delicada a l'estiu: s’hi combina una altíssima pressió poblacional a la franja litoral durant els mesos d’estiu amb un elevat risc d’incendi forestal en masses d’alta vulnerabilitat com el Massís del Garraf, el Parc del Foix o les zones forestals de l’Anoia.
“Les emergències no poden esperar un govern que improvisa, que sempre arriba tard i malament. És inacceptable que s’hagi arribat al bell mig de l’estiu sense haver resolt uns dèficits de personal que eren perfectament coneguts i previsibles”, denuncia la diputada Montse Ortiz.
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- El nou projecte de Messi: un restaurant de milaneses a una hora de Manresa