El govern de la Pobla de Claramunt defensa la coordinació en l'incendi del mes de juliol
Critica que l'oposició hagi forçat la celebració d'un ple el mes d'agost sense fer propostes per a la recuperació de la zona afectada
Regió7
L'equip de govern de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt assegura que ha treballat en la recuperació de la zona cremada en l'incendi del dia 6 de juliol en diferents àmbits, també en el d'atenció a les persones afectades. En un ple extraordinari que va forçar l'oposició, ha defensat la seva gestió tant durant l'episodi del foc com després, i també en l'ajut a les famílies i empreses afectades.
Els grups d'Avancem per la Pobla-Junts i Fem Pobla ERC van demanar el ple. El govern municipal s'ha mostrat molest tant per les acusacions com per fer-les sense arguments de propostes d'accions. Considera que només actuat per estratègia electoral.
L’alcalde de La Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, assegura que “fer política partidista aprofitant una emergència, sense aportar cap proposta i intentant sembrar dubtes sobre la feina feta pels serveis municipals i per l’equip de govern, és una manera de fer política que diu molt de qui la practica". Mabras ha afegit que “la ciutadania mereix una oposició que proposi, que treballi i que aporti solucions, no que aprofiti una tragèdia per fer política i electoralisme”. Un cop superada la fase més crítica, ha centrat els esforços en l’avaluació dels danys i en la planificació i execució de les actuacions necessàries per recuperar progressivament la normalitat.
L’equip de govern considera legítima la tasca de fiscalització que correspon als grups de l’oposició i defensa que el debat polític ha de contribuir a millorar les actuacions municipals. En aquest sentit, lamenta que en la sol·licitud del darrer ple extraordinari no s’hi incorporés cap solució per part de l’oposició, ni proposta d’acord concreta ni cap alternativa relacionada amb la recuperació del municipi o l’atenció a les persones afectades.
L’alcalde va exposar les actuacions desenvolupades durant i després de l’incendi, així com de les línies de treball que el consistori està impulsant per donar resposta a les persones afectades i avançar en la recuperació del municipi.
En aquest context, l’equip de govern recorda que els regidors dels dos grups de l’oposició, formada per Avancem per la Pobla-Junts i Fem Pobla ERC, van abandonar el ple municipal del passat 20 de juliol i posteriorment van sol·licitar celebrar-ne un de nou aquest mateix mes d’agost. “Una contradicció difícil d’entendre i que posa en dubte la coherència dels arguments utilitzats per justificar el seu abandonament del ple”, expliquen fonts procedents de l’equip de govern municipal, que consideren que no hi havia cap altre objectiu que “agitar el ple, convertir-lo en un espectacle i aconseguir titulars en els mitjans de comunicació”.
L’alcalde també ha manifestat que l’equip de govern continuarà treballant per la recuperació de les zones afectades, per donar resposta a les persones damnificades i per defensar els interessos de la Pobla de Claramunt. “I ho farà amb fets, amb responsabilitat i amb feina, no amb demagògia”, ha afegit. En aquest sentit, el govern municipal considera que, en una situació com la viscuda per la Pobla de Claramunt, és especialment important treballar des de la responsabilitat i la voluntat de sumar esforços.
Actuacions durant i després de l’incendi
El govern assegura que l'alcalde Antoni Mabras va ser des del primer moment en el centre de comandament i va coordinar les actuacions amb l’equip de govern. Així mateix, l’Ateneu es va habilitar com a punt d’acollida per a les persones desallotjades i diverses persones afectades van poder ser reallotjades en habitatges particulars gràcies a la solidaritat del veïnat.
L’Ajuntament explica que també es va coordinar amb les companyies de subministrament elèctric i d’aigua per recuperar els serveis en un termini de 24 hores. Davant les afectacions en les comunicacions telefòniques, es va habilitar un canal de comunicació mitjançant WhatsApp i es va mantenir informada la ciutadania a través dels canals oficials municipals. També es va posar en funcionament el telèfon d’emergències municipal per atendre consultes i incidències.
Diagnosi dels danys i atenció especial a les Garrigues
Un cop finalitzada la fase més crítica de l’emergència, el consistori va posar en marxa un formulari per recollir les afectacions del veïnat. La informació obtinguda ha permès elaborar una diagnosi dels danys i planificar les actuacions de recuperació.
En l’àmbit de l’atenció a les persones, es va oferir acompanyament psicològic a través de l’Equip d’Atenció Primària, així com assessorament jurídic en qüestions relacionades amb assegurances, tràmits i ajuts.
Els Serveis Socials municipals van coordinar l’atenció a les persones i famílies afectades, amb especial atenció a aquelles que temporalment no podien tornar als seus domicilis.
Els tècnics municipals i la brigada han visitat les zones afectades per valorar els danys als espais públics i s’han executat les actuacions necessàries, amb un seguiment específic del barri de les Garrigues.
Treball en la recuperació del territori afectat
La recuperació del territori és actualment una de les principals prioritats de l’Ajuntament. En aquest sentit, el consistori treballa conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’Associació Forestal Serra Miralles-Orpinell per avançar en la recuperació dels boscos i dels terrenys agrícoles afectats per l’incendi.
També s’han inspeccionat sobre el terreny les diferents zones afectades per determinar l’abast dels danys i definir les actuacions necessàries. A més, s’ha treballat en la retirada dels arbres morts o cremats situats en terrenys municipals urbans del barri de les Garrigues i en la neteja del torrent.
Pel que fa al patrimoni, l’Ajuntament ha contactat amb la Direcció General del Patrimoni Cultural per valorar les afectacions al Castell de Claramunt i determinar les actuacions que caldrà dur a terme. D’altra banda, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat recentment el municipi per conèixer de primera mà els danys ocasionats i valorar possibles actuacions de recuperació. També s’ha desplaçat fins a les naus afectades del polígon Plans d’Arau, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, qui ha garantit el suport de la Generalitat a les empreses afectades.
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