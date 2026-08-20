Un any de feina per omplir vuit dies de diada, entre bastidors de la Festa Major d'Igualada
La regidora de cultura d’Igualada, Carme Riera, explica com es construeix una programació amb més d’un centenar d’activitats i que combina cultura popular, música i noves iniciatives per a tots els públics
"Just l’endemà de l’últim dia de Festa Major ja estem preparant la del pròxim any" explica la regidora de cultura d’Igualada, Carme Riera. La celebració dura vuit dies, però el seu treball col·lectiu 365. El primer pas per preparar-la és fer balanç del qual ha funcionat i del que es pot millorar, però també prendre decisions que no poden esperar, com ara la contractació dels grups musicals.
"Al setembre i a l’octubre ja hem de decidir molts dels artistes perquè treballem amb gairebé un any d’antelació. Té el seu risc, perquè has d’intuir quins grups estaran en el seu millor moment quan arribi la Festa Major", assenyala. "Tot i això, tenim una estructura molt definida i mirem de combinar els grups més consolidats amb talent local".
Són moltes les decisions que s’han de prendre per tancar el programa de festa major, sense anar més enllà el d’Igualada aquest any compta amb 133 activitats, tres més que la darrera edició. En principi no és un objectiu continuar ampliant l’oferta d’activitats, però Riera comenta que "si les propostes que arriben encaixen, sí. Els temps són els que són i els diners donen pel que donen, s’ha de créixer amb criteri".
La voluntat de preservar les tradicions conviu amb la d’incorporar noves propostes. "La festa major sempre preserva l’essència, però va evolucionant i creixent", transmet la regidora i continua destacant com la cultura popular és imprescindible amb activitats com la cercavila, la processó o els correfocs. A més. S’hi afegeix una oferta teatral destacada i elements singulars com el cartell de la Festa Major, fruit del treball amb l’escola de disseny La Gaspar i l’estampa del sant, de la qual s’encarrega un artista de renom.
Una festa intergeneracional
"De mica en mica anem treballant a fer una festa major on tothom trobi el seu espai" diu. Des de l’Ajuntament Riera explica que els agrada anar escoltant les propostes que els fan les entitats "el consell dels infants va treballar una proposta molt àmplia de coses que els agradaria que incorporéssim".
Les propostes sorgides del Consell dels Infants s’han anat convertint en activitats consolidades dins del programa. "L’any passat vam estrenar el ‘Fes-te el berenar’ i un bingo musical, i van tenir molt bona acollida. Aquest any els mantenim i hi afegim un ‘tardeig’ amb jocs intergeneracionals, organitzat amb l’entitat Punt de Partida, perquè infants, joves i gent gran comparteixin espai i gaudeixin".
També gràcies a aquestes aportacions s’amplia el cinema a la fresca, que passa d’una a dues sessions, mentre que les visites guiades tornaran a formar part de la programació amb un recorregut pels espais més emblemàtics de la ciutat i els personatges que hi han deixat empremta.
Amb els organitzadors de la Festa Major alternativa, la Coll@nada, la regidora de cultura assegura que es reuneixen diverses vegades a l’any, ja que ells també tenen una estructura bastant definida, però s’han de coordinar per veure el tipus de suport que els hi han de donar. "Coordinem horaris d’acabament d’activitats i posem sobre la taula que fa cadascú. No diem no, el que diem és com ho fem perquè encaixi i compleixi els requisits que ha de tenir una festa major".
Més espais i una gran oferta de música
La programació musical arribarà als 49 concerts repartits per diferents escenaris i la regidora ho defineix com "una oferta musical molt potent".
"El Parc Central s’ha consolidat com un espai magnífic perquè hi pugui assistir molt públic. També la plaça de la Font continua sent un dels epicentres i, diumenge al vespre, hi haurà actuacions repartides per tot el centre de la ciutat".
Més enllà de l’oferta cultural, un dels grans reptes per Carme Riera és garantir que la celebració es desenvolupi amb normalitat. Per aquest motiu, la Festa Major mobilitza molts serveis municipals.
"Hi intervenen la Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja, la brigada municipal i molts altres equips. Ens preocupa especialment el civisme i la seguretat".
Per això s’han reforçat els serveis amb més lavabos portàtils, més fonts d’aigua, la recuperació del bus circular nocturn i un dispositiu especial al Parc Central.
La prevenció també és una de les prioritats. "Els agents de salut treballaran coordinadament amb el Punt Lila per promoure conductes segures. Volem que la població i els visitants s’ho passin bé, però també que ho facin de manera responsable i respectuosa".
Per a la regidora, aquest és el veritable indicador d’èxit. "Quan acaba la Festa Major i fas balanç, el més important és veure que la gent ha gaudit i que ho ha fet en un ambient cívic i segur" i conclou afegint "em sento orgullosa simplement en estar davant de la regidoria i donar veu a les entitats i espais perquè la gent gaudeixi. A Igualada tenim un teixit associatiu molt viu".
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- L'Imserso reprèn per a la temporada 2026-2027 els viatges a 50 euros i amb mascota
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- L’aufrany consolida la seva recuperació a Sant Llorenç del Munt
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys