Els Prats de Rei estrena la coberta de l’Espai de Salut per la Festa Major
L’equipament està pensat per acollir propostes que fomentin l’esport i el benestar, però durant la festa també va permetre acollir activitats més socials
Regió7
Els Prats de Rei tanca una nova edició de la seva Festa Major fent un balanç molt positiu pel que fa a la participació que els veïns han tingut en la celebració. Enguany, un dels protagonistes ha estat l’Espai de Salut, un nou equipament pensat per acollir tota mena de propostes que fomentin l’esport i el benestar i que, durant la festa, va servir per fer-hi alguns actes i trobades que no es van poder fer a l’aire lliure a causa de la pluja.
Segons detallen fonts consistorials, la Festa Major ha estat, precisament, una gran oportunitat perquè la ciutadania estrenés i gaudís d’aquest nou espai, tant amb activitats esportives com culturals, musicals i familiars. Alguns exemples en són la King’s League dels Prats de Rei, el torneig de Bitlles Catalanes, l’Espai Gastronòmic, diversos concerts, sopars, el Ball Llarg, activitats infantils i familiars o el ball de cloenda, entre d’altres.
La festa va començar el dilluns 10 d’agost amb el Taller de Sardanes a la plaça Major, a càrrec dels Sardanistes de Calaf, i va continuar durant tota la setmana amb una programació que va combinar activitats tradicionals amb propostes esportives, culturals, musicals i d’oci.
La nit gran de divendres va incloure la cercavila, l’Espai Gastronòmic dels Folls i una programació musical amb Pasquals i els Desnatats, The Jirous i la sessió de DJ CharlyB b2b Nàtura.
Dissabte, les sardanes van prendre encara més protagonisme gràcies a la Cobla Agramunt. To seguit, es va fer el Vermut amb Les Vàndals, l’Exposició del Concurs de Fotografia, l’espectacle infantil de la Companyia Filigranes i el Ball Llarg amb Vives Veus.
Per acabar, la Festa Major va arribar a la seva cloenda el diumenge 16 d’agost, amb una jornada especialment familiar, amb inflables, la tradicional Festa de l’Escuma i la Botifarrada Popular, organitzada per l’ADF Els Prats de Rei, La cirereta del pastís va ser el ball, amb Pep i Maria José.
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