Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaAvís per plujaKids&Us ManresaTerratrèmolsMicroscopiesPep Guardiola
instagramlinkedin

Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera

El conductor de 20 anys va ser atès pel SEM i traslladat a l'hospital d'Igualada

Vehicles i personal del SEM

Vehicles i personal del SEM / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una persona de 20 anys va resultar ferida en un accident de trànsit aquest dimecres a la nit a Piera. El sinistre va tenir lloc al quilòmetre 6,2 de a B 224, prop de les 22.05 hores, quan el número d'emergències 112 va rebre l'avís.

El cotxe va quedar bolcat enmig de la carretera, però cap dels ocupants va quedar-hi atrapat a dins. El cos de Bombers de la Generalitat hi va desplaçar una única dotació que es va encarregar de retirar el vehicle de la via i fer neteja.

Notícies relacionades

Per altra banda, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar al lloc de l'accident. Dels ocupants, del vehicle, només va requerir atenció mèdica el conductor, qui va ser traslladat a l'hospital d'Igualada en estat lleu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
  2. El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
  3. Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
  4. La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
  5. El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
  6. Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
  7. Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys
  8. L'Ajuntament de Manresa anuncia que enderrocarà el club Las Palomas per posar fi a la degradació de l'espai

Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera

Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera

Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»

Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»

Salvar l'alosa becuda, el nou repte del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal

Salvar l'alosa becuda, el nou repte del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal

Així serà la nova 'extreme house' de Barcelona en què cal assumir legalment "el risc de mort"

Així serà la nova 'extreme house' de Barcelona en què cal assumir legalment "el risc de mort"

Deu anys del crim de Diana Quer: els 496 dies d'una investigació retransmesa en temps real

Deu anys del crim de Diana Quer: els 496 dies d'una investigació retransmesa en temps real

Harry i Meghan Markle preparen la seva tornada al Regne Unit sis anys després de trencar amb la família reial

Harry i Meghan Markle preparen la seva tornada al Regne Unit sis anys després de trencar amb la família reial

Granada torna a tremolar de matinada amb un nou terratrèmol de 3,4

Granada torna a tremolar de matinada amb un nou terratrèmol de 3,4

Berga aprova definitivament el pressupost pel 2026

Berga aprova definitivament el pressupost pel 2026
Tracking Pixel Contents