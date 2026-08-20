Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera
El conductor de 20 anys va ser atès pel SEM i traslladat a l'hospital d'Igualada
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Manresa
Una persona de 20 anys va resultar ferida en un accident de trànsit aquest dimecres a la nit a Piera. El sinistre va tenir lloc al quilòmetre 6,2 de a B 224, prop de les 22.05 hores, quan el número d'emergències 112 va rebre l'avís.
El cotxe va quedar bolcat enmig de la carretera, però cap dels ocupants va quedar-hi atrapat a dins. El cos de Bombers de la Generalitat hi va desplaçar una única dotació que es va encarregar de retirar el vehicle de la via i fer neteja.
Per altra banda, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar al lloc de l'accident. Dels ocupants, del vehicle, només va requerir atenció mèdica el conductor, qui va ser traslladat a l'hospital d'Igualada en estat lleu.
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