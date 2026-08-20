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L’episodi de pluges posa quatre comarques en risc extrem per temps violent

Es poden produir pedregades de més de 2 cm, ratxes de més de 90 km/h, esclafits i tornados durant les pròximes 2 hores

Un jove s'aixupluga de la pluja

Un jove s'aixupluga de la pluja / DdG

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ACN

Barcelona

Protecció Civil ha actualitzat aquest dijous a la tarda l’avís per temps violent i situa ara el risc durant les pròximes dues hores al Vallès Oriental, el Maresme, la Selva i Osona. En aquestes comarques hi ha probabilitat de pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora, esclafits i tornados. L’avís arriba després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi emès avisos de temps violent amb un grau de perill màxim de 6 sobre 6. El darrer avís comunicat pel servei meteorològic era vigent entre les 15.34 i les 17.34 hores i contemplava també la possibilitat de pedra de més de dos centímetres, ratxes superiors als 90 km/h, esclafits i tornados o mànegues.

Durant les hores anteriors, l’episodi havia afectat zones més occidentals. Protecció Civil havia advertit de la possibilitat de fenòmens violents a l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i els dos Vallès, mentre que Meteocat havia assenyalat que un xàfec desenvolupat a l’Anoia avançava cap al Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

Protecció Civil manté en situació de prealerta el pla Inuncat davant l’episodi de pluges previst per aquest dijous i els pròxims dies. A més, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades de caràcter local en barrancs i rieres de la conca de l’Ebre.

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Protecció Civil demana extremar les precaucions davant la possibilitat de tempestes intenses a escala local acompanyades de fenòmens de temps violent.

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