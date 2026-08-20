L'Oficina Antifrau analitzarà les dades de 32 contractacions de l'Ajuntament d'Igualada
L’expedient, presentat per Iguadata, recull casos que l’entitat considera susceptibles de risc
Regió7
L’Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit un dossier presentat per Iguadata sobre diversos procediments de contractació pública de l’Ajuntament d’Igualada. La informació ha estat avançada per Igualada News, que situa l’actuació en un conjunt de 32 casos que l’entitat considera susceptibles de presentar riscos o indicis que mereixen ser analitzats.
Segons la informació publicada per Igualada News, el dossier posa el focus en diferents aspectes de la contractació municipal, entre els quals hi hauria casos de fraccionament de contractes, reiteració de contractes menors, fragmentació de serveis de caràcter estructural i possibles coincidències o vincles entre empreses adjudicatàries.
L’admissió a tràmit per part d’Antifrau, però, no implica que l’organisme hagi determinat que s’hagin produït irregularitats. L’acceptació del dossier suposa l’inici de les actuacions que corresponguin per determinar si els fets exposats poden constituir actuacions contràries a la normativa o si, per contra, tenen una explicació dins del marc legal de la contractació pública.
La informació publicada per Igualada News apunta que, en el moment de donar a conèixer l’admissió a tràmit, l’Ajuntament d’Igualada encara no havia rebut comunicació formal d’aquesta nova actuació i, per tant, no havia fet pública cap valoració específica sobre el contingut del dossier.
Ara caldrà esperar a les actuacions de l’Oficina Antifrau per conèixer l’abast de les qüestions plantejades i si finalment s’hi detecta alguna actuació irregular. L’admissió a tràmit no pressuposa el resultat de les investigacions.
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