Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»
El comandant de línies aèries explica com veu les manifestacions dels metges: «Les veig molt ben fonamentades i crec que tenen tot el seu pes legal»
Oriol García Dot
Al llarg d’aquest any, els metges han sortit al carrer per protestar per les seves condicions laborals i reclamar un marc professional propi. El principal motiu de la mobilització és el rebuig al nou Estatut Marc del personal sanitari, que, segons els facultatius, no recull les particularitats d’una professió marcada per les llargues jornades, les guàrdies i un elevat nivell de responsabilitat.
Entre les principals reivindicacions hi ha una jornada laboral de 35 hores, una millora de les condicions de les guàrdies i el reconeixement de les hores extraordinàries, a més d’una jubilació més flexible. Lluny d’aturar-se, els metges aposten per tornar a la vaga per l’Estatut Marc, aquest cop de manera indefinida, i es plantegen el mes d’octubre com a possible data.
Davant d’aquesta situació, diversos experts de diferents àmbits laborals han donat la seva opinió. Un d’ells és Ramón Vallés, de 60 anys, pilot d’avió i comandant de línies aèries amb més de 40 anys d’experiència, que ha volgut comparar aquesta situació amb la seva professió, en una entrevista al canal de YouTube @MetgesdeCatalunya.
Manifestacions ben fonamentades
Per començar, Vallés respon a la pregunta de com veu aquestes manifestacions que estan duent a terme els metges: «Et diré que les veig molt ben fonamentades i que tenen tot el seu pes legal. Jo soc el primer que demà puc ser pacient; per tant, vull que em tractin amb seguretat, igual que tu puges a un avió i vols que jo et tracti amb seguretat».
Arran d’aquesta comparació entre les dues professions, el pilot experimentat afegeix: «Quan juguem amb vides i veiem que la normativa que regula els metges va en contra de la seguretat, pel que fa a la quantitat d’hores de treball, jo no acabo d’entendre com és possible que al segle XXI estiguem així».
Una normativa horària estricta
Com a pilot, Ramón Vallés exposa la seva visió de la situació a través de la seva professió. Per aquest motiu, compara la normativa d’horaris entre les dues professions: «Nosaltres estem molt regulats pel que fa a les hores màximes de vol i a les hores mínimes de descans entre vol i vol; està tot escrit. La programació és molt respectuosa amb la normativa. Sense això, tot seria un despropòsit, perquè juguem amb la seguretat de les persones i amb això no s’hi juga».
Segons explica, encara que es produeixi alguna situació inesperada, ja sigui per qüestions meteorològiques o personals, no podria completar el vol següent, ja que excediria les hores recomanades. «Arribaria un punt en què probablement l’últim vol que tingués programat ja no el podria fer i obligatòriament m’aturaria», exposa el pilot.
Claredat mental i eficiència
Traslladat a l’àmbit dels metges, això és molt similar, perquè l’eficiència i la claredat mental d’una persona mai no seran les mateixes a l’inici de la jornada laboral que quan ja fa diverses hores que treballa. «Pensa que una persona, quan porta 20 hores treballant, no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora. Aleshores, si arriba un pacient a l’hora 20, ha de rebre un tractament pitjor que el de l’hora 1?», conclou Vallés.
D’aquesta manera, el comandant de línies aèries exposa que els metges no poden oferir les mateixes garanties si fan 16 hores de guàrdia que si en fan 24 de seguides. Probablement, quan arribi un pacient amb una urgència i sigui atès per un metge que fa 24 hores que està treballant, aquest professional no serà capaç d’actuar de la millor manera.
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