Què es fa a la Festa Major d'Igualada aquest cap de setmana?
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Regió7
Igualada
La Festa Major d’Igualada entra aquest cap de setmana en els seus dies més intensos, amb una agenda farcida de música, cultura popular, espectacles, activitats familiars i propostes per a tots els públics. La Fúmiga, Els Amics de les Arts, la cercavila tradicional, la diada castellera i els actes de vigília de Sant Bartomeu són alguns dels plats forts de la programació.
Divendres 21 d’agost
- 9.30 h | Visita guiada «Doneses i homenots d’Igualada»
- Ruta urbana pels espais singulars de la ciutat per conèixer figures emblemàtiques de la seva història. Sortida des de l’Ateneu Igualadí.
- 11 h | Taller «Fem un necesser de pell»
- Proposta per a adults a càrrec de la mestra artesana Sandra Quílez, a Cal Boyer - Espai Cultural Museu de la Pell.
- 11.30 h | Presentació del nou Ball de Cavallets d’Igualada
- L’acte donarà a conèixer les noves figures i els elements del projecte de recuperació d’aquest entremès del Seguici Tradicional Històric. A la sala de socis de l’Ateneu Igualadí.
- 16.15 h | Gegants i dracs visiten la gent gran
- Visites festives a diverses residències de la ciutat.
- 19 h | Teatre: «Diner “Molt” Negre»
- Els Comediants de l’Ateneu porten al Teatre Municipal Ateneu aquesta comèdia sobre un empleat de banca que, per error, es queda un maletí ple de diners de la màfia.
- 19 h | Obertura de la fira d’atraccions
- La fira s’instal·la al Parc Central i es podrà visitar fins al 24 d’agost.
- De 19.30 a 22 h | Fes-ta el berenar amb bingo musical
- Activitat del Consell d’Infants a la rambla de Sant Isidre.
- 20 h | Vesprada musical amb la Banda de Música d’Igualada
- Música a l’aire lliure a la plaça de l’Ajuntament.
- 21.30 h | Correfoc petit
- Amb els Petits Diables i Pixapólvores, el Drac Bufarot i els Petits Mal Llamp.
- 22.30 h | Correfoc gran
- Amb la participació de Dracs i Víbries d’Igualada, els Diables d’Igualada i diversos convidats, en una edició especial pels aniversaris de la Víbria Jove i del Drac d’Igualada.
- 23 h | Concerts de Brindis i The Options
- Brindis actuarà a la plaça de Cal Font, mentre que la banda igualadina The Options portarà les seves versions de rock al Parc Central.
- 00.30 h | Studio 54 i La Fúmiga
- La plaça de Cal Font viatjarà als grans èxits de la música disco, mentre que La Fúmiga actuarà al Parc Central en una de les dates de la seva gira de comiat.
- De 2 a 4 h | DJ Kastik
- Sessió d’electrònica per tancar la nit a la plaça de Cal Font.
Dissabte 22 d’agost
- 9.30 h | Visita guiada «Doneses i homenots d’Igualada»
- Nova oportunitat per fer la ruta urbana pels espais i les figures emblemàtiques de la ciutat.
- 10 h | Trobada Urban Sketchers Anoia
- Activitat oberta a tothom qui vulgui sortir a dibuixar. A l’Escorxador.
- 18 h | Cercavila tradicional
- Un dels grans actes de cultura popular de la festa, amb la participació de nombroses entitats, figures i balls tradicionals d’Igualada. Després, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà versots i ball parlat del Ball de Diables.
- 20 h | Concert i ball amb Tuck Turn
- Música i ball swing a la plaça de Cal Font.
- 20 h | Teatre: «Hamlet», amb Albert Pla i Peyu
- Els dos artistes s’uneixen en una comèdia que es podrà veure al Teatre Municipal Ateneu.
- De 21.30 h a 2.30 h | Festival Igualada Rock City’26
- Indar, Deaf Devils, Lucifer i Def Con Dos actuaran a l’amfiteatre de les Comes.
- 22.30 h | Kimsy i els Socis
- Concert al Parc Central.
- 00 h | Els Bergants, Els Amics de les Arts i Akelarre
- La nit oferirà rumba catalana al Foment, el concert d’Els Amics de les Arts al Parc Central i la festa d’Akelarre a la plaça de Cal Font.
- 02 h | Les Gamberres
- La nit de concerts a la plaça de Cal Font continuarà amb la banda Les Gamberres.
Diumenge 23 d’agost: vigília de Sant Bartomeu
- 8 h | Diana dels Moixiganguers d’Igualada
- Recorregut pels carrers de la ciutat per anunciar l’actuació castellera de la Festa Major.
- 9 h | IV Trobada Vespogenes
- Trobada de motos clàssiques, amb ruta, exposició i activitats a la plaça de Cal Font.
- 9.30 h | Cercavila d’anada a ofici
- 10 h | Ofici solemne de Festa Major
- A la basílica de Santa Maria, amb el ball de l’Àliga i l’entrega de l’Estampa de Sant Bartomeu.
- 11.30 h | Entrega del foc
- 12 h | Tronada d’inici de Festa Major
- A la rambla de Sant Isidre.
- 12.15 h | Diada castellera de Festa Major
- Amb els Xiquets de Reus, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Moixiganguers d’Igualada, a la plaça de l’Ajuntament.
- 18 h | Espectacle infantil «Forat», del pallasso Dudu Arlanot
- 18 h | Ballada de sardanes
- Amb l’Orquestra Maravella.
- 18.30 h | Trasllat de Sant Bartomeu
- Des de l’església del Roser fins a la basílica de Santa Maria, amb una gran participació d’entitats i elements del seguici.
- 20 h | Solemnes completes i concert de Festa Major
- Les completes se celebraran a la basílica, mentre que l’Orquestra Internacional Maravella oferirà el concert a la plaça de l’Ajuntament.
- 22 h | Versots i ball parlat del Ball de Sant Miquel i els Diables
- A la plaça de l’Ajuntament, seguit de La Pasacalle pel centre històric.
- 23 h | La revetlla popular de les places
- La nit oferirà espectacles i concerts amb B.O.B.A.S., Miquel del Roig i, al Rrrrec Festival, El Petit de Cal Eril i Turmell.
- 00 h | Gran nit musical
- Ball amb l’Orquestra Maravella, Flaixbac Va Parir Tour 2026 i, a partir de la 1 h, La Ludwig Band. La nit acabarà amb els DJ BAAT i LYMO a la plaça de Cal Font.
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