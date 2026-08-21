Entrevista | Marc Castells Alcalde d'Igualada
Marc Castells, alcalde d'Igualada: "Són vuit dies de viure una ‘igualadinitat’ exuberant"
Marc Castells, alcalde d’Igualada des de l’any 2011; repassa els principals eixos de la celebració d’enguany, el paper de les entitats, valora l’aposta per una programació diversa i l’impacte en la vida social, cultural i econòmica del municipi
La Festa Major és un dels moments en què la ciutat es mostra tal com és. Quina Igualada espera que vegin els qui visiten aquests dies?
Una festa major de vuit dies de cultura popular, música i de gent passejant pels carrers. No és fàcil de fer, però estem orgullosos de poder exhibir la potència d’aquestes activitats. Concerts, activitats d’imatgeria festiva, cercaviles, competicions esportives i algunes propostes amb el foc com a protagonistes. Aquests dies no parem i com a alcalde veure la gent feliç i contenta m’omple d’orgull. Seran vuit dies de viure una igualadinitat exuberant.
Amb quin objectiu s'ha dissenyat la programació d'enguany? Quina experiència es vol oferir als igualadins i als visitants?
Una experiència marcada per una tradició. Volem que tothom trobi el seu espai, des d’aquells als quals els agrada la cultura popular fins a la gent que vol anar a gaudir a la tradicional fira de les atraccions. Són públics molt diferents, però cadascú pot trobar el seu espai. Això sí, el que més gaudeix el jovent, però també la gent gran, són els concerts. Hem pogut fer una aposta per portar actuacions de molt alt nivell.
Hi ha alguna decisió d'aquesta edició que hagi estat especialment debatuda dins l'Ajuntament abans de tirar-la endavant?
No. Hem treballat intensament per deixar-ho tot lligat. La regidora de Cultura Carme Riera i el seu equip han fet una feinada immensa. Alhora també és molt important els detalls tècnics com la policial la brigada… Hi ha una dita que diu "un alcalde és feliç el dia que s’acaba la seva festa major".
Aquest any coincideixen noms molt consolidats com Els Amics de les Arts o La Fúmiga amb una aposta important pels grups locals. Quin equilibri busquen entre atreure públic de fora i reforçar el talent igualadí?
Sí, aquest equilibri és molt rellevant. El festival Igualada rock city ens ajuden a tirar endavant aquests projectes que potser no són tan populars, però tenen el seu públic. També hi ha les propostes del Rec festival que són molt importants. Totes aquestes apostes, que no són majoritàries, ens ajuden a tenir uns espais i que tothom pugui trobar el seu lloc.
La cultura popular és l'ànima de la festa. Quin paper tenen les entitats en la construcció de la identitat igualadina?
Una participació extraordinària. No s’entendria aquesta festa major sense la participació de les entitats i l’esforç col·lectiu. Les entitats més enllà del fet de passar-s’ho bé, volen que la gent s’ho passi bé. Aquesta generositat és el més important. Vull agrair molt la gran feinada que fan i faran.
Si pogués recuperar una tradició desapareguda o incorporar-ne una de nova, quina seria?
Em sento molt satisfet d’aquesta Festa Major i no puc dir cap. Però tenim un piromusical que serà un final de festa extraordinari. Hi ha les limitacions climàtiques presents d’aquest any, que haurem de veure què tal està la situació a l’agost. Tot i això, tenint en compte llei i obligacions, el piromusical al camp de futbol de les comes serà espectacular. Convido que tots els ciutadans que puguin quan acabi la festa major el vegin, sigui des de casa o des del camp de futbol.
La Festa Major també és economia: comerç, restauració i turisme. Quin impacte té per a Igualada més enllà de l'àmbit cultural?
Aquests vuit dies no parem mai per casa i dormim el just. És increïble la gentada que passa per la ciutat. És una festa molt participada i no he trobat cap restaurador o propietari de bar que no estigui content. Que tots els negocis vulguin obrir per la festa major vol dir que les coses s’estan fent bé.
Les festes sovint generen debats sobre soroll, convivència o seguretat. Com es treballa per trobar l'equilibri entre la celebració i el descans dels veïns?
Parlant molt i demanant a la població un punt de comprensió. La festa major és aquell moment en què tothom vol expressar-se, vol gaudir i això contraresta molt amb el dret dels veïns a descansar. Per tant, hem de fer complir unes normes que siguin d’obligat compliment, però és difícil la convivència i més quan fa calor i tothom vol tenir les finestres obertes. De mica en mica la gent es va acostumant a entendre que la festa major va més enllà que la gent s’ho passi bé i és un fet col·lectiu. Aquesta festa major tindrem la policia abocada a garantir la seguretat i tranquil·litat
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