Un avís per ocupació destapa cinc caderneres il·legals en un habitatge de Cabrera d’Anoia
Els animals han estat traslladats a un centre de recuperació per garantir-ne el benestar
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Els Mossos d’Esquadra han comissat cinc caderneres que han localitzat a l’interior d’un habitatge de Cabrera d’Anoia després de rebre un avís per una possible ocupació de l’immoble.
Els agents han intervingut els ocells per garantir-ne el benestar i els han traslladat a un centre de recuperació de fauna. Segons han informat els Mossos, la tinença de caderneres sense anellar ni acreditar-ne l’origen és il·lícita.
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