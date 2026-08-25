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Un avís per ocupació destapa cinc caderneres il·legals en un habitatge de Cabrera d’Anoia

Els animals han estat traslladats a un centre de recuperació per garantir-ne el benestar

Les cardeneres comisades a Cabrera d'Anoia

Les cardeneres comisades a Cabrera d'Anoia / Mossos d'Esquadra

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Mossos d’Esquadra han comissat cinc caderneres que han localitzat a l’interior d’un habitatge de Cabrera d’Anoia després de rebre un avís per una possible ocupació de l’immoble.

Els agents han intervingut els ocells per garantir-ne el benestar i els han traslladat a un centre de recuperació de fauna. Segons han informat els Mossos, la tinença de caderneres sense anellar ni acreditar-ne l’origen és il·lícita.

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