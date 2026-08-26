Així serà la 10a edició del RaïmFest als Hostalets de Pierola
Onze cellers, gastronomia de proximitat i música en directe protagonitzaran una nova edició de la festa a la Torre del Sr. Enric
Regió7
El vi torna a ser protagonista als Hostalets de Pierola. El RaïmFest celebra el dissabte 29 d'agost la desena edició consolidada com una de les cites més populars de l'estiu al municipi. L'entorn de la Torre de Sr. Enric s'omplirà de gastronomia, vins i escumosos de proximitat i música en directe. La festa, organitzada per l'entitat local Teca i Festa amb la col·laboració de l'Ajuntament, obrirà les portes a partir de les 20 h.
El format de l’esdeveniment permet que el públic degusti diferents propostes gastronòmiques, amb tapes salades i dolces, i maridar-les amb vins i escumosos de cellers de la zona. Les consumicions es podran adquirir mitjançant tiquets que s’intercanviaran als diferents estands. En el cas dels escumosos, el nombre de tiquets necessari variarà en funció de cada producte per la seva qualitat i preu.
En aquesta edició hi participaran onze cellers: Recaredo, Grau Vell, Pagès Entrena, Gabarró, Roger Goulart, Rimarts, Vilarnau, Ferret i Granell, Llopart, Raventós Rosell i Bertha. L’oferta gastronòmica i vinícola es completarà amb l’actuació en directe de la cantant Gala Cañís i la música de DJ Joan.
La desena edició en dotze anys
Inicialment nomenada CavaTeca fins al 2023, l'esdeveniment va canviar el seu nom arran del debat existent al sector sobre les diferents denominacions dels vins escumosos. D'aquesta manera l'organització adoptava un reconeixement més ampli i representatiu del conjunt de productors participants.
Les primeres edicions es van celebrar a la plaça de Cal Figueres, però l’activitat es va traslladar posteriorment a la Torre del Sr. Enric, on s’ha consolidat amb una elevada assistència de públic. La trajectòria de la festa també va quedar interrompuda durant dos anys a causa de la pandèmia.
Per donar resposta a la nombrosa afluència prevista, Teca i Festa comptarà novament amb la implicació de diferents persones col·laboradores, que participaran en l’organització i el funcionament dels diversos espais.
El RaïmFest començarà dissabte 29 d’agost a les 20.00, però per facilitar l’accés i evitar esperes, els tiquets es podran comprar anticipadament el divendres 28 d’agost, de 19.00 a 21.00, a la Torre del Sr. Enric.
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