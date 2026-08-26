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Un cotxe dona voltes de campana a la C-25, a Sant Pere Sallavinera

Els Bombers han ajudat a sortir els dos ocupants del vehicle, en un accident que ha provocat retencions en sentit Girona

Un vehicle del SEM

Un vehicle del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un cotxe ha donat diverses voltes de campana aquest dimecres al vespre a la C-25, al terme municipal de Sant Pere Sallavinera, i els Bombers de la Generalitat han hagut d’ajudar a sortir-ne els dos ocupants. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 20.29 hores. Per causes que es desconeixen, el vehicle ha patit un accident i ha acabat donant voltes de campana.

Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha intervingut per ajudar els dos ocupants a sortir del cotxe.

L’accident ha provocat retencions a la C-25, en sentit Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

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De moment, no han transcendit més detalls sobre l’estat de les persones afectades.

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