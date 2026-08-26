L’Embosca’t Festival celebra deu anys de música, natura i cultura al bosc de Clariana
El bosc de Clariana acollirà els dies 28 i 29 d’agost una edició especial amb Quico Tretze, Renaldo & Clara, Mazoni, Amaia Miranda, Ferran Palau i Sandra Monfort
Regió7
"Som trossets del que ens va passant", sota aquest lema l'Embosca't Festival a Argençola celebra la seva desena edició volent valorar totes les vivències, persones, artistes i moments que han anat construint la seva essència. Amb una programació especial els dies 28 i 29 d'agost, tornarà a unir música, natura i cultura en un entorn singular com és el bosc de Clariana.
"Cada edició, cada concert i cada sensació formen part de tot el que ara és l’Embosca’t Festival", explica l’organització, que reivindica una manera diferent d’entendre la cultura: vinculada al territori, a la natura, a l’art i a les relacions humanes.
Sis propostes musicals en plena natura
La programació d’aquesta desena edició comptarà amb sis artistes i formacions repartits entre les dues jornades. Les portes obriran a les 19 h i els concerts començaran a les 20 h.
Divendres 28 d’agost, l’escenari de l’Embosca’t acollirà les actuacions de Quico Tretze, Renaldo & Clara i Mazoni.
Dissabte 29 d’agost, serà el torn d’Amaia Miranda, Ferran Palau i Sandra Monfort, en una nit que mantindrà l’aposta del festival per propostes musicals amb personalitat i sensibilitat artística.
Una experiència vinculada al territori
Més enllà de la música, l’Embosca’t manté la voluntat de crear una experiència vinculada al territori i al consum responsable. Durant el festival, el públic podrà gaudir de sopars de proximitat de la mà de Fonda Can Llobet, així com de combinats, cerveses i begudes artesanes, entre les quals hi haurà la kombutxa de Silvestra.
L’organització destaca que aquests deu anys han estat possibles gràcies a totes les persones que han format part del projecte i a la suma de petites peces que han anat donant forma al festival.
Les entrades anticipades ja estan disponibles a través de la web del festival (emboscatfestical.cat), amb aforament limitat.
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