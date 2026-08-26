El PSC posa sobre la taula un 'Pla Calor' per preparar Igualada davant l’augment de les temperatures
La proposta preveu actuacions en transport públic, equipaments, habitatges i espai públic, amb especial atenció als col·lectius vulnerables
Regió7
El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) a l’Ajuntament d’Igualada proposa elaborar el que anomena un "Pla Calor" per preparar la ciutat davant els episodis de temperatures elevades i reforçar les mesures de protecció dels col·lectius més vulnerables.
La proposta, que el PSC preveu incorporar al seu programa electoral de cara a les eleccions municipals del 23 de maig, inclou 12 actuacions agrupades en tres àmbits: serveis, climatització i espai públic. El grup municipal comenta que ja havia plantejat l’elaboració d’un pla d’aquestes característiques en una moció presentada al Ple fa quatre anys i que Junts va votar en contra.
El cap de l’oposició i candidat a l’alcaldia Jordi Cuadras remarca que “hem viscut l’estiu més calorós de la història i això fa més urgent i necessari que mai que Igualada tingui el Pla Calor que proposem. Volem una Igualada que estigui preparada per protegir la població d’Igualada i els col·lectius que més pateixen les onades de calor per a garantir el seu benestar. És un dels projectes que portarem al nostre programa per a fer el canvi a Igualada”.
Mesures en serveis
En l’àmbit dels serveis, la proposta inclou establir la gratuïtat del bus urbà de 12 a 17 hores els dies en què es decreti una onada de calor i planteja la construcció d’una nova piscina d’estiu a l’avinguda de Catalunya, al solar municipal situat al costat de Can Busqué.
El PSC també proposa facilitar l’accés a les piscines durant els episodis de calor a persones majors de 65 anys, dones embarassades, persones amb discapacitat i infants menors de 16 anys, així com consolidar la Xarxa de Refugis Climàtics als centres cívics i equipaments municipals.
La proposta inclou, a més, la promoció de jocs i tallers d’aigua als casals d’estiu.
Climatització dels equipaments i habitatges
En matèria de climatització, el grup municipal planteja instal·lar sistemes d’aire condicionat a les escoles i un programa per finançar ventiladors de sostre a les llars de persones majors de 65 anys.
També proposa incorporar criteris relacionats amb l’adaptació climàtica al programa municipal de rehabilitació d’habitatges i elaborar una guia d’assessorament energètic adreçada a tota la població, amb recomanacions per mantenir els habitatges a una temperatura adequada durant els mesos de més calor.
Més ombra i vegetació a l’espai públic
El tercer àmbit de la proposta se centra en l’espai públic. El PSC planteja crear una Xarxa de Carrers Climàtics, que inclouria la plantació d’arbres a les voreres de més de 2,5 metres d’amplada.
En aquells punts on no sigui possible plantar arbres, la proposta preveu instal·lar elements d’ombra, com pèrgoles o altres estructures. També planteja incorporar jocs infantils d’aigua als parcs.
La regidora Irene Gil remarca que “l’objectiu de totes les accions plantejades dins el Pla Calor que proposem és protegir els veïns i veïnes d’Igualada. Volem que sigui una prioritat per l’Ajuntament. Ho vam plantejar fa quatre anys quan les onades de calor eren incipients per a poder-ho treballar amb previsió i ens vam trobar amb el vot en contra de Junts. El temps ha demostrat que és més necessari que mai fer-ho”.
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