Cremen dues motos a l'exterior d'una barraca al Rec, a Igualada
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Manresa
Dues motos van cremar a l'exterior d'una barraca aquest dimecres a la nit, a Igualada. Cap a les 23.09 hores, els serveis d'emergències van rebre un avís per fum negre al Rec, entre els carrers Joan Mercader i Traginers.
El cos dels Bombers de la Generalitat va desplaçar al lloc dels fets tres dotacions que van controlar i apagar les flames ràpidament. Així van evitar que s'estenguessin cap a l'estructura, la qual no va rebre afectacions de cap mena. Tampoc hi va haver cap persona ferida en el transcurs de l'incendi.
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