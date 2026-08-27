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Dues persones resulten ferides en bolcar i donar voltes de campana amb el cotxe a la C-25, a Sant Pere Sallavinera

L'Eix Transversal té un carril tallat des de les 21.25 hores entre els punts 108,8 i 109 en sentit Est, Girona

Un camió dels Bombers de la Generalitat

Un camió dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Dues persones van resultar ferides en un accident a la C-25, aquest dimecres al vespre a Sant Pere Sallavinera. El sinistre va tenir lloc al quilòmetre 108,4 de l'Eix Transversal en sentit Est, Girona, prop de les 20.29 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís. El turisme va quedar completament bolcat després de donar voltes de campana, ferint a dos dels tres ocupants que hi viatjaven.

El cos de Bombers de la Generalitat es va desplaçar al lloc dels fets amb tres dotacions que van ajudar a sortir les dues persones ferides, tot i que no estaven atrapades, i la tercera ja havia pogut sortir per si mateixa. Amb els ocupants fora del vehicle, van desbolcar-lo i van netejar la calçada, que té un carril tallat des de les 21.25 hores entre els punts quilomètrics 108,4 i 109 i s'espera que durant aquest matí s'acabi de retirar.

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