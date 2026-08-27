L’Ajuntament de Calaf alerta d’una estafa amb falsos deutes del rebut de l’aigua
Els estafadors utilitzen el nom d’Aigües de Calaf per exigir pagaments immediats i el consistori demana no facilitar diners ni dades per telèfon
Regió7
L’Ajuntament de Calaf i el Servei d’Aigües de Calaf han alertat de diverses trucades telefòniques fraudulentes en què els estafadors utilitzen el nom de la companyia per reclamar suposats deutes pendents relacionats amb el rebut de l’aigua. Segons ha informat el consistori, els estafadors contacten amb possibles víctimes assegurant que tenen un deute d’aigua pendent i els reclamen que en facin el pagament immediatament mitjançant uns codis. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament demana a la ciutadania que no faci cap pagament si rep una trucada d’aquest tipus.
El consistori ha precisat que l’Ajuntament sí que pot contactar telefònicament amb els veïns per informar-los de l’existència d’un rebut pendent. En aquests casos, però, el pagament es gestiona únicament a través de dues vies. La primera és per telèfon, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, al número 934 729 140, des d’on es pot efectuar el pagament amb targeta o Bizum durant la mateixa trucada. La segona opció consisteix en l’enviament d’una carta de pagament amb un codi de barres per poder fer l’abonament en un caixer automàtic.
L’Ajuntament ha subratllat que actualment no existeix cap altre sistema per gestionar el pagament d’un rebut d’aigua pendent i ha demanat extremar les precaucions davant de possibles intents d’estafa.
En cas de dubte, es pot contactar amb l’Ajuntament de Calaf o amb Aigües de Calaf, al telèfon 938 698 512.
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