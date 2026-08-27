L’Anoia obre els ajuts de 2026 per al transport adaptat
Les persones amb discapacitat i les persones grans amb demència poden sol·licitar fins a 1.100 euros per contribuir a les despeses de desplaçament a serveis d’atenció diürna
Regió7
Els ajuts individuals de transport adaptat de l’any 2026 ja es poden sol·licitar a l’Anoia. La convocatòria, impulsada pel Consell Comarcal, té com a objectiu contribuir a les despeses de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda que necessiten assistir a serveis socials especialitzats d’atenció diürna de la xarxa pública.
Les ajudes s’adrecen a persones amb discapacitat i persones grans amb demència que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria i que estiguin empadronades en municipis de l’Anoia de menys de 20.000 habitants.
En el cas de les persones amb discapacitat, cal tenir reconeguda aquesta condició i complir els requisits relacionats amb el barem de mobilitat reduïda o d’acompanyant, així com disposar de plaça en un servei social especialitzat d’atenció diürna de la xarxa pública. Entre els serveis inclosos hi ha els centres de dia, els serveis de teràpia ocupacional, els centres ocupacionals d’inserció, els clubs socials o els serveis prelaborals.
Pel que fa a les persones grans, han de tenir, amb caràcter general, 65 anys o més, un diagnòstic de demència acreditat mitjançant un informe mèdic de la xarxa pública i una plaça de centre de dia en plaça col·laboradora.
La subvenció pot cobrir fins al 50% de la despesa justificada. L’import màxim és de 600 euros anuals en el cas de desplaçaments amb vehicle propi i de 1.100 euros anuals quan s’utilitzi un servei de transport públic, col·lectiu o d’autotaxi, d’acord amb els criteris establerts a les bases.
Els ajuts tenen com a finalitat facilitar els desplaçaments habituals als serveis d’atenció diürna i no cobreixen desplaçaments puntuals. També són incompatibles amb altres ajuts de naturalesa anàloga destinats a la mateixa finalitat, amb les excepcions i condicions previstes a les bases reguladores.
Les sol·licituds es poden presentar del 31 d’agost al 18 de setembre de 2026 a la recepció del Consell Comarcal de l’Anoia, en horari d’oficina, de 9 a 14 h, mitjançant el model normalitzat. També es poden presentar per via telemàtica a través del web del Consell Comarcal o pels altres canals previstos legalment.
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