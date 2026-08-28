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El Cicle Gaudí torna a Piera amb dues noves propostes de cinema català

El Teatre Foment acollirà al setembre i l’octubre les projeccions de Tres adioses i Balandrau, vent salvatge, després d’haver superat els 300 espectadors en les onze primeres sessions del cicle

Teatre Foment de Piera

Teatre Foment de Piera / Ajuntament de Piera

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Regió7

Piera

El Cicle Gaudí de Piera reprèn la seva activitat amb dues propostes cinematogràfiques. Després de l'aturada dels mesos d'estiu, les sessions celebrades al Teatre Foment permetran continuar acostant al municipi produccions recents del cinema català. Concretament, els espectadors que hi vagin podran gaudir de les pel·lícules Tres adioses i Balandrau.

La primera projecció serà Tres adioses, dirigida per Isabel Coixet, que es podrà veure el divendres 18 de setembre, a les 19.30 hores. El film narra la història de la Marta, una dona que, després de separar-se de la seva parella i rebre un diagnòstic inesperat, sent la necessitat de viure intensament i sense por. Es tracta d’un relat sobre la vida i l’amor que combina humor, sensibilitat i tendresa.

La programació continuarà el divendres 16 d’octubre, també a les 19.30 hores, amb Balandrau, vent salvatge, de Fernando Trullols. Basada en fets reals, la pel·lícula recrea la tragèdia provocada per un violent torb al Pirineu català el desembre de l’any 2000. El film relata una història de supervivència, amistat i solidaritat, i ret homenatge als excursionistes que hi van perdre la vida i als equips que van participar en les operacions de rescat.

Projecció de Tres adioses i Balandrau

Projecció de Tres adioses i Balandrau / Cicle Gaudí

Més de 300 espectadors des de l’inici del cicle

El Cicle Gaudí va començar a Piera el juny de 2025 i, després d’onze sessions, ja ha reunit un total de 305 espectadors. La pel·lícula que ha registrat una assistència més elevada fins ara ha estat Frontera, dirigida per Judith Colell.

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Les dades mostren una tendència a l’alça i una progressiva fidelització del públic, que ha expressat el seu interès perquè el cicle tingui continuïtat. Alhora, part dels nous assistents han manifestat que no coneixien la iniciativa, fet que posa de manifest la importància de reforçar-ne la promoció per arribar a nous públics.

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