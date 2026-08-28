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Copons acull un participat campionat de Truc per la Festa Major

Participants del campionat de truc

Participants del campionat de truc / Comissió de festes de Copons

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Regió7

Copons

Copons va acollir aquesta Festa Major un campionat de Truc que va aplegar un munt de participants que van competir en parelles. El torneig es va allargar durant tres nits que van omplir d’ambient, emoció i cartes Cal Vaquer. Els menors de 15 anys van haver de jugar amb un adult.

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Copons acull un participat campionat de Truc per la Festa Major

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